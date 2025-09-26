Australia recorta tipos a mínimos históricos
Resumen: RBA reduce su tipo efectivo al nivel más bajo El australiano permanece poco cambiado como se esperaba. NASDAQ (US100) sufrió...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación sobre USDCHF. El banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: a la espera de conocer esta primera quincena de junio quien será el sucesor...
Resumen: - El Presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca decidió renunciar. - Nasdaq (US100) sin rebote al comienzo...
Resumen: - DE30 una nueva semana a la baja - Un movimiento hacia el nivel de Fibo de 161.8% del último impulso ascendente puede estar formandose -...
Resumen: El PMI manufacturero del Reino Unido es el que más cae en mayo desde el referéndum del Brexit en 2016 Una disminución...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan la nueva semana con caídas generalizadas Reorganización política...
Los inversores recortes de tasas de interés en los EE.UU Las economías de Europa Central son resistentes a la desaceleración...
Resumen: Durante el día de hoy se publicarán un conjunto de lecturas de PMIs En la agenda también el ISM Manufacturero de...
Resumen: Los mercados de acciones asiáticos caen al comienzo de la nueva semana tras la fuerte venta del viernes en Wall Street China...
Resumen: Las crecientes tensiones comerciales empujann el valor de los títulos de bolsa americana a mínimos de los últimos...
Donald Trump ha anunciado la imposición arancelaria a México en respuesta a un presunto crecimiento de la migración ilegal en el área...
Resumen: - Italia y Alemania publicarán cifras de IPC durante la mañana - Se espera que la economía canadiense crezca un 1.2% YoY...
Resumen: El peso mexicano disminuyó a un mínimo de 3 meses después de que Trump decidiera imponer aranceles a todos los productos...
Resumen: La bolsa europea se hunde con los aranceles de México DAX (DE30) retrocede hacia el nivel de Fibo del 50% del movimiento...
Resumen: - Italia y Alemania darán a conocer las cifras del IPC por la mañana. - Se espera que la economía canadiense haya crecido...
COLONIAL Colonial continúa su senda alcista consolidando una revalorización ya superior al 22% desde el mes de enero. La alta...
AENA La compañía aeroportuaria de AENA vive un buen comportamiento en el aprqué nacional con una tendencia de medio plazo alcista,...
Resumen: - Trump impone gravámenes a México a medida que aumenta la migración - El PMI manufacturero chino está por debajo...
Resumen: Índices bursátiles que buscan recuperarse de las caídas del miércoles PBI de EE. UU. Q1: 3.1% vs...
