El PIB de EEUU cumple con las expectativas de mercado al llegar al 3,1%
El PIB de Estados Únidos no decepciona al mercado y cumple las expectativas alcanzando un crecimiento del 3.1%. Por otro lado, el controversial presidente...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Citi ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. Esta entidad recomienda tomar posición corta (venta) sobre el citado...
Resumen: - Global Payments (GPN.US) se fusionará con Total System Services (TSS.US) - La transacción creará una empresa de pagos...
Resumen: El Bitcoin tiende a disparar su precio durante los fines de semana Su precio parece estar correlacionado con el número de tweets...
"A lo largo de las últimas semanas se ha disparado el debate sobre la curva de tipos en EEUU y su papel como precursor de una posible recesión...
La lira turca lidera el ránking de divisas con mayor revalorización en la sesión actual, acortando un 1.8% frente al USD. Esta subida...
Resumen: GBPUSD tiene soporte en torno al $ 1.26 manejar Las preocupaciones del Brexit golpean la producción de automóviles...
Resumen: - No hay signos de que disminuya la tensión comercial - La desaceleración mundial puede continuar limitando la demanda de metales...
Resumen: Los mercados de valores europeos se abren en verde a pesar de los descensos registrados en Wall Street DAX (DE30) logró...
Resumen: Segunda lectura de PIB de EEUU del Q1, que parece la más importante del día Datos de inflación preliminar de España...
ACCIONA La empresa ante el buen comportamiento de los últimos meses, la cotización se mantiene aún en un escenario...
Resumen: AUD y NZD lideran las ganancias esta mañana a pesar de datos más débiles Wall Street extiende su retroceso, mientras...
Resumen: Rojo en general para los índices de Estados Unidos antes de la apertura S&P500 cae por debajo de 2800 HCH...
Trigo: Fuerte aumento en los precios del maíz y el trigo debido a la incertidumbre con respecto a la siembra. La estacionalidad...
A principios de año, nadie esperaba que los granos pudieran convertirse en uno de los mercados más populares. Hasta entonces, hubo muchos...
Resumen: FTSE cae por debajo de 7200 debido a la caída de las acciones Sorpresa alza en el paro alemán. Los inversores...
USDCAD (-d) El par mantiene una tendencia alcista en el medio y largo plazo. A corto plazo, sin embargo, se ha estado moviendo...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren en general a la baja El desempleo alemán aumenta inesperadamente en mayo Las...
Resumen: La confianza y la actividad empresarial de Nueva Zelanda mejoraron en mayo, pero los datos son bastante débiles El dólar...
BBVA El BBVA ha mostrado en estas últimas sesiones el buen comportamiento hacia niveles de soporte para intentar aprocechar el rebote...
