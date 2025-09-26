PMI manufacturero de Japón cae por debajo de 50
Resumen: El PMI japonés para la fabricación cayó por debajo de una marca de 50 puntos debido a la contratación de nuevos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - Las actas del FOMC se publicarán a las 7:00 pm BST - Los mercados se preguntan si los banqueros centrales debatieron el recorte de...
Resumen: - Mnuchin dice que no planea ir a China - El índice FANG + (USFANG) detiene la caída en la zona de soporte - El objetivo (TGT.US)...
Oro: Los precios del oro siguen moviéndose cerca de sus mínimos vistos a fines de abril Los ETF están aumentando...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos comienzan a cotizar sin cambios el miércoles El FTSE 100 británico (UK100)...
Los precios al consumidor en el Reino Unido aumentaron un 2,1% a/a en abril Una inflación subyacente más débil no es...
Resumen: La situación económica en Brasil es mucho mejor que en otros países emergentes Una debilidad del real brasileño...
ACS La constructora española ha perdido el pulso con Ferrovial para construir un nuevo túnel bajo el Támesis. Ferrovial...
Resumen: Los datos comerciales japoneses de abril mostraron otro descenso en las exportaciones. Según informes, Estados Unidos considera...
Resumen: Se espera que la inflación de UK se acelere en abril Las actas del FOMC revelarán más datos sobre lo que vendrá...
Resumen: Los índices bursátiles en verde antes de la apertura de Estados Unidos. S&P500 vuelve alrededor de los 2860. Boeing...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: finalizan las reuniones entre el partido Conservador y Laborista con ausencia de...
-¿Qué es el Average True Range o ATR? -¿Cómo se calculan? -¿Cómo utilizamos el indicador? -El ATR como...
Resumen: - CAD se beneficia de las palabras de Trump y del rebote en el mercado petrolero - FTSE MIB (ITA40) retrocede en medio de la incertidumbre política -...
El par GBPUSD sigue disminuyendo y acaba de caer por debajo de 1.27 por primera vez desde enero. Los inversores están nerviosos porque la Primera...
Resumen: CBRT reanuda sus fondos de recompra de una semana El USDTRY podría volver a subir después de una consolidación...
Resumen: Más caídas observadas en la libra Las preocupaciones políticas siguen pesando Las acciones australianas...
Resumen: Los mercados de valores europeos han comenzado a cotizar el martes con ganancias moderadas Las acciones de BASF mejoradas por...
Resumen: Tanto el Acta como Lowe del RBA señalaron una posibilidad de reducción de tipos el próximo mes El regulador...
Resumen: Las ventas de viviendas existentes en EEUU de abril es la lectura más interesante de hoy Los datos del mercado laboral de Polonia...
