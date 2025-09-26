Merlin Properties aumenta la inversión en Capex
MERLIN PROPERTIES Merlin Properties invertirá 700 millones de euros para transformar sus actuales edificios y desarrollo de nuevas naves...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
MERLIN PROPERTIES Merlin Properties invertirá 700 millones de euros para transformar sus actuales edificios y desarrollo de nuevas naves...
Resumen: El Bitcoin, cotizando a la baja en torno a un 4% El mercado falla en la aproximación de su precio hacia los 8450...
Resumen: Los mercados de Estados Unidos comenzarán a bajar ¿Cabeza y hombros formándose en S & P500? Tesla...
Resumen: La tensión comercial sigue siendo el centro de atención de los inversores El petróleo sube por las noticias Saudies El...
Optimismo en los mercados europeos exagerado El conflicto con China tendrá efectos secundarios en Europa Oportunidad: corto...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos han comenzado la semana con descensos moderados DE30 cotiza en el canal alcista Infineon...
Resumen: El dólar australiano sube un 0,8% esta mañana después de las elecciones que tuvieron lugar el pasado fin de semana El...
Resumen: El índice manufacturero Chicago Fed es el único índice llamativo hoy Hay programados algunos discursos de banqueros...
Resumen: Las acciones estadounidenses se abrirán a la baja después de 3 días de ganancias La próxima sesión...
Resumen: Conflictivos datos de EEUU China se desploma en abril Europa aguarda el PMI de mayo US - some promising signs This...
Resumen: Los mercados europeos de renta variable se abren a la baja tras las noticias de China Las ventas de coches europeos caen en abril,...
Resumen: WIG20 (W20) en la zona de soporte El cruce USDPLN parece estar en un nivel atractivo para los inversores extranjeros Oportunidad: ...
FAES FARMA La farmacéutica española Faes Farma acentúa su patrón alcista en suelo bursátil acumulando un 32.85% de...
Resumen: Lectura final de inflación de al UEM Lectura preliminar del índice UoM Williams, de la Fed, saldrá al escenario...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. se basan en la recuperación reciente Los mercados saltaron en las noticias de tarifas...
Resumen: La incertidumbre del mercado parece impulsar Bitcoin por Análisis técnico de Bitcoin . Como pudimos ver en...
Resumen: - Sólidos resultados de vivienda y mercado laboral en EEUU - El índice Philly Fed registra un crecimiento hasta los 16.6...
Resumen: - El mercado de metales preciosos está en una tendencia bajista - Las guerras comerciales presionan a los metales industriales -...
MAIZ (Corn -d) La tendencia a corto/medio plazo todavía muestra una estructura de máximos decrecientes...
Resumen: - El calentamiento global puede convertirse en un obstáculo para las aseguradoras y reaseguradoras - DAX (DE30) busca soporte en un...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor