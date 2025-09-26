Dia sufre de nuevo la volatilidad del mercado
DIA La compañía española que más noticias y rumores ha tenido en los últimos meses, ha publicado resultados dandonos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
DIA La compañía española que más noticias y rumores ha tenido en los últimos meses, ha publicado resultados dandonos...
Resumen: - Los datos de balance comercial de la Unión Europea se publicarán por la mañana - ¿Logrará confirmar el...
La escalada en la tensión entre EEUU e IRAN podría influir en el precio del petroleo al alza si finalmente se cumplen las amenazas del regimen...
El miercoles 15, es festivo en Madrid y las oficinas de XTB España permanecerán cerradas. Será importante para los inversores expuestos...
Resumen: Los índices de Estados Unidos cotizan al alza antes de la apertura ¿Las tensiones comerciales bajan el listón para...
Resumen: SP500 (US500) vuelve al soporte Precios del petróleo afectados por muchos factores. ¿Se ha acabado el declive de la TRY? El...
Un fiero retorno al escenario de conflicto comercial ha tenido impacto negativo en multitud de mercados como el de índices, el AUD o la soja. No...
Resumen: Poca variación de la Libra tras los datos de empleo Bitcoin vuelve a subir por encima de $ 8000 ETHBTC vuelve...
Resumen: - Mínima ralentización en los números previstos de crecimientos de salarios en UK - El IPC inflación Sueco se espera...
Resumen: El informe de empleo canadiense mejor de lo esperado en abril Una reciente disminución en las tasas de interés de...
Resumen: Bayer (BAYN.DE) condenada a pagar 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Las acciones americanas se desplomaron el lunes después de que Pekín anunciase que elevaría los aranceles...
SACYR La empresa dedicada a la construcción y a la gestión de infraestructuras y servicios, SACYR, presentó resultados...
Resumen: - China contraataca con el anuncio de aranceles sobre $ 60 mil millones de productos estadounidenses. - Los índices de Wall Street sienten...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada...
Resumen: - Dow Jones (US30) dibuja un patrón de triple techo - ¿La media móvil de 200 sesiones evitará a los bajistas? -...
El cruce EURGBP cerca de resistencias El par se encuentra en una tendencia a la baja a medio plazo Economía, la política monetaria...
IAG El grupo de aerolíneas IAG ganó hasta marzo 70 millones de euros. La cifra supone un 62,5% menos respecto a los 187 millones...
Resumen: - Es muy probable que la Guerra Comercial domine el trading del lunes, cuyo calendario viene ligero - El Vicepresidente de la Fed, Clarida,...
Resumen: Los rumores sobre la fusión Renault-Nissan hacen que los fabricantes de automóviles alemanes coticen mas abajo El...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor