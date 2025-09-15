🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (27.02.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El euro frente al dólar avanza ligeramente tras la publicación de las actas de la última reunión de política del BCE. El...
10:30 GMT-3, Estados Unidos - Datos del PIB: PIB (Q4): 2,3% trimestral (previsto: 2,3%; previo: 3,1%) Ventas del PIB (Q4): 3,2% (previsto: 3,2%;...
NVIDIA informó ingresos trimestrales récord de $39.3 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2025, un aumento del 78% interanual,...
Ayer, Donald Trump anunció planes para imponer un arancel del 25% a Europa, incluyendo también impuestos sobre la importación de automóviles...
Los futuros de los índices europeos cotizan ligeramente a la baja, aunque en EE.UU. se observa un intento cauteloso de recuperación. Los...
El peso chileno abrió la sesión en 943 pesos por dólar, registrando una leve depreciación del 0,02% en un contexto de volatilidad...
El sentimiento bursátil europeo es mixto. Entre los principales parqués bursátiles destacamos el Dax 40, que cae un 1% en la sesión...
Débil sesión ayer en Estados Unidos, durante la cual el Nasdaq 100 y el S&P 500 borraron su impulso de apertura al conocerse el...
Nvidia ha publicado sus beneficios trimestrales correspondientes al Q4 fiscal de 2025. Tanto los ingresos como el beneficio por acción (BPA) superaron...
El Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C replica el índice STOXX Europe 600, que sigue la evolución de las 600 mayores empresas europeas....
El S&P 500 se mantiene estable, el Nasdaq 100 subió un 0,15 %, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,47 % a la espera...
El peso chileno inició la jornada con una caída del 0,2%, ubicándose en torno a 941 pesos por dólar, en un contexto de fortalecimiento...
Según información de Bloomberg, los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril. Anteriormente, la Casa...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: -2,332 millones (previsión: 2,4 millones; anterior: 4,633 millones) Inventarios de gasolina...
Ventas de viviendas nuevas (enero): Valor: 657 000 Previsiones: 680 000 Anterior: 698 000 Ventas de viviendas nuevas -...
Los índices estadounidenses muestran un desempeño mixto: MEXComp (-0,60 %) y BRAComp (-0,56 %) disminuyen, mientras que US2000 (+0,24...
Super Micro Computer (SMCI.US) publicó ayer su informe 10-K, resolviendo uno de los mayores riesgos que pesaban sobre la empresa desde finales de...
