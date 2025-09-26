Asia a la baja tras no haber acuerdo comercial
Resumen: No se alcanzó el acuerdo comercial durante las conversaciones en Washington Donald Trump está seguro de que obtendrá...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El BITCOIN continúa con su rally. La última semana, su precio rompió la resistencia clave de 6000 USD, así como literalmente...
América del Norte: datos estelares de empleos en Canadá, inflación más débil en los Estados Unidos El PFN...
Resumen: El mercado americano abre en rojo la última jornada de la semana El sentimiento del inversor continúa siendo el...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición pendiente...
Resumen: El PIB del Reino Unido para el primer trimestre aumenta como se esperaba Ganancias exageradas en la producción debido al efecto...
Trump publica una serie de tweets acerca de los aranceles propuestos En este contexto, no se contempla ningún tipo de acuerdo Los mercados...
Resumen: - El oro (GOLD) sigue operando dentro de un patrón de triangulo - Las caidas se interrumpen en la zona de demanda, que oscila entre los...
Resumen: Trump llama a la OPEP para aumentar la producción El petróleo cayó a la zona de apoyo. La toma de ganancias parece...
Resumen: El crecimiento de los precios disminuye menos de lo esperado y se mantiene por encima del pronóstico del banco central Norges Bank...
Después de una ruptura impactante en las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China, todo el enfoque del mercado es el problema, ya que...
"Hoy 10-05-2019 entrará en vigor un incremento de aranceles del 10% al 25% en productos que importa EEUU de China por valor de 200.000 millones...
Resumen: El superávit de la balanza comercial alemana se amplía al repuntar las exportaciones en marzo Los alcistas...
Resumen: - El crecimiento de PIB de UK tiene previsto acelerarse - Los mercados esperan un asubida en el IPC inflación de EEUU - El informe WASDE...
COLONIAL La inmobilairia española ante la presentación de resultados de ayer , el consenso de mercado atribuye unos ingresos...
Resumen: A partir de la medianoche, hora de Wasington, los Estados Unidos aumentaron la tasa arancelaria de $ 200.000 millones a los productos...
Resumen: - Occidental Petroleum se llevó la fusión Chevron-Anadarko - Sobreprima significativa sobre el precio de la acción. -...
Resumen: Más caídas observadas en las acciones de Estados Unidos. S&P500 cae a niveles no vistos desde marzo El...
A medida que se acerca la fecha límite del viernes para los aranceles punitivos sobre las importaciones chinas, los mercados parecen estar al borde...
Los precios al productor suben menos de lo esperado Las solicitudes de desempleo decepcionan para la tercera semana Los mercados esperan...
