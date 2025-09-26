Los indices se hunden ante la sequía de noticias de la guerra comercial
A medida que se acerca la fecha límite del viernes para los aranceles punitivos sobre las importaciones chinas, los mercados parecen estar al borde...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los precios al productor suben menos de lo esperado Las solicitudes de desempleo decepcionan para la tercera semana Los mercados esperan...
Resumen: El banco central turco suspende la recompra de una semana No se espera que un alza en los tipos ponga fin a la crisis de la lira. Niveles...
Resumen: El GBPUSD se mueve hacia abajo para borrar las ganancias de la semana pasada La evolución del Brexit sigue pesando en la libra Theresa...
Resumen: - Sentimiento optimista presente en el mercado de las criptomonedas - ETHEREUM sigue operando por encima de la línea de tendencia...
Resumen: Bitcoin se mueve por encima del nivel clave de $ 6000 por primera vez en 2019 Facebook está trabajando en su propia criptomoneda. Fidelity...
Resumen: Los mercados de valores en Asia siguen bajo presión antes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que comienzan...
Resumen: Allianz (ALV.DE) se hunde después de la junta general anual DAX (DE30) lucha cerca del nivel de Fibo del 61,8% del...
Resumen: - El Norges Bank podría ofrecer más detalles sobre el momento de su próxima subida de tipos - Se ha visto decelerar al...
Resumen: Los mercados de valores de Estados Unidos están preparados para una suave apertura. Informe revela que China dio marcha...
Resumen: La aversión al riesgo y el Brexit, repercutiendo sobre el GBPJPY El par rompe la línea de consolidación La línea...
Resumen: Inventarios semanales de petróleo crudo: -4.0M vs + 1.1M exp. API: + 2.8M La producción estadounidense cae a 12.2M: 12.3M...
La libra, con el peor rendimiento en el grupo de divisas del G10, perdiendo frente al dólar casi un 0,5% en el día. Hay rumores de que las...
Petróleo: Los precios del petróleo han caído a raíz de una nueva fase en la guerra comercial entre Estados Unidos y China Los...
Resumen: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentan, pero la tendencia alcista del petróleo podría estar llegando a...
USDCHF (-w) El par lleva en rango lateral desde finales de 2014. Con la última subida nos estamos acercando a la zona de resistencia...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos comienzan a cotizar positivamente el miércoles a pesar de los descensos notables en Asia...
Resumen: El informe DoE reportará un cambio en las reservas de petróleo de EEUU esta tarde Datos del mercado inmobiliario de Canadá Mario...
Resumen: Reserve Bank of New Zealand recorta tipos por primera vez desde noviembre de 2016 Los datos comerciales de China para abril muestran un...
