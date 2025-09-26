Red Eléctrica en busca de apoyo del 50% Fibonacci
RED ELÉCTRICA El grupo empresarial que actúa en el mercado eléctrico, Red Eléctrica, acaba de presentar...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los mercados de valores de Estados Unidos para abrir en rojo Los comentarios de Lighthizer causan presión bajista Ruptura...
Resumen: US500 sigue avanzando hacia su máximo histórico Lira turca bajo presión hacia abajo Los precios del petróleo...
Resumen: Los conservadores y el Partido Laborista reanudan las conversaciones después de las elecciones locales El GBPUSD se retira al nivel...
"Al igual que ocurrio en 2008 con la crisis "subprime", a día de hoy la evolución de la deuda corporativa en EEUU muestra...
Resumen: Los pedidos de fábrica alemanes repuntan ligeramente en marzo El DAX (DE30 en xStation5) sube por encima de 12300...
Resumen: - Riksbank publicará actas por la mañana - Electronic Arts (EA.US) y Tripadvisor (TRIP.US) entre las empresas que hoy reportarán...
Summary: Chinese Vice Premier Liu He joins a China’s delegation for trade talks in Washington Possibly increased US tariffs have been already...
Resumen: El Banco de la Reserva de Australia mantuvo los tipos sin cambios y señaló dónde se vería al juzgar un nivel...
AENA Aena, una de los valores con mejor comportamiento del Ibex en 2019, se refuerza tras la presentación de resultados. La compañía...
Resumen: - Donald Trump se enfoca en las prácticas comerciales chinas - S&P 500 (US500 en xStation5) cae significativamente y opera en los...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par AUDUSD. El banco recomienda tomar una posición larga con los siguientes...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: Theresa May ha presentado al líder del Partido Laborista, Corbyn, un nuevo...
La lira turca se perfila como una de las peores divisar en la jornada actual, con el par USDTRY atravesando la barrera de los 6.00 por primera vez desde...
Resumen: - DAX (DE30) retrocede tras alcanzar la media móvil de 200 semanas y el nivel de Fibo del 61,8%. - El índice alemán cotiza...
Durante 4 meses, los mercados recibieron la noticia de que "las negociaciones comerciales con China van bien" y que "habrá un acuerdo...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos comienzan la nueva semana con descensos sustanciales tras un tweet de Donald Trump DAX...
Resumen: PMIs de servicios finales de las economías Europeas Ventas minoristas de marzo de la economía de la Eurozona Algunas comparecencias...
Resumen: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que los aranceles se incrementarán pronto China reflexiona sobre la...
