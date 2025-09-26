Oryzon reluce en el mercado
ORYZON La pharma española Oryzon, ha recibido por parte de Edison la justificación de su nueva subida por los resultados...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Las acciones de Estados Unidos comienzan más altas después de un fuerte golpe de la PFN Otra lectura suave del...
Resumen: - El informe NFP aumenta las existencias y deprime al USD - Sólidos datos económicos de la zona del euro y el Reino Unido. -...
Resumen: - El empleo en Estados Unidos aumentó en 263k. - El crecimiento salarial se detiene en 3.2% A/A - US500 se mueve un poco más...
El principal par de divisas se está negociando a la baja hoy a pesar de una lectura de inflación optimista en la zona del euro. El enfoque...
REPSOL La petrolera española ha obtenido un beneficio de 608 millones de euros en estos primeros meses del año, frente a los...
Resumen: UK Services PMI 50.4 vs 50.3 exp y 48.9 previo GBP en curso para ganancia semanal sólida FTSE se recupera, pero ¿es hora...
Resumen: - ORO mantiene el precio dentro de un rango de consolidación a largo plazo. - El gráfico de precio se separa del...
Resumen: Adidas (ADS.DE) aumenta con el fuerte crecimiento de las ventas en China El DE30 sigue luchando cerca del nivel de 12400...
Resumen: - El índice francés de blue chips CAC 40 (FRA40) ganó más del 20% desde el mes de diciembre. - El índice...
Resumen: Se espera que PMI de servicios del Reino Unido vuelva a subir por encima del umbral de 50 pts. Puede verse una fuerte huella de inflación...
Resumen: Otro paquete de datos débiles del mercado inmobiliario australiano. Factores que presionan los precios del petróleo. Un...
Resumen: EURUSD sube después de los datos de ambos lados del Atlántico Confianza del consumidor CB estadounidense: 129.2...
Petroleo: - Trump llamó a la OPEP para aumentar la producción con el fin de mitigar la falta de crudo iraní - China es el mayor...
"En este vídeo explico como se pueden abrir posiciones de compra y venta utilizando un indicador como las Bandas de Donchian, estableciendo...
Resumen: La libra podría volverse volátil esta semana cuando se reúna el BoE Los precios de la plata podrían beneficiarse...
Hoy - EE. UU .: Conferencia (3pm BST) Miércoles - EE. UU . informe de ADP (13:15), ISM manufacturero (15:00), decisión de la Fed...
Resumen: La fabricación china decepciona Alphabet cae después de anunciar falta de ingresos BP culpa a los precios bajos ya que...
Resumen: Norges Bank dejará sin cambios las tasas durante su reunión de la próxima semana El dólar estadounidense podria de...
Hace solo 4 meses, la Fed elevó los tipos de interés y vio más movimientos de este tipo para 2019. ¡Adelantándonos al...
