El PMI Chino por debajo de la previsión, el Aussie a la baja
Resumen: El PMI chino no proporcionó signos convincentes de una recuperación económica Dólar australiano se mueve hacia...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Apertura plana en los principales mercados de renta variable europeos El DAX rompe la línea de soporte, ¿qué...
Resumen: La inflación Europea de abril arrojará luz sobre las tendencias de precio en la Eurozona Primera lectura del PIB de la economía...
Acciona Tras verse rechazados los presupuestos generales se procedió a la convocatoria de elecciones, los últimos...
Resumen: S&P500 presionando contra récord La medida de inflación preferida de la Fed cae Ganancias objetivo...
Société Générale ha emitido una recomendación para el par EURUSD. El banco recomienda una posición larga en...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: UK: Tras el acuerdo de extensión del proceso de negociación hasta el...
Resumen: Retroceso de las acciones europeas desde los máximos del 2019 Varios eventos económicos clave en los...
Resumen: DAX se mueve al alza a pesar de datos macroeconómicos decepcionantes Los vendedores intentan tomar el control, la línea...
El dólar estadounidense se aprecia tras el informe del PIB El euro se siente alivio tras las elecciones en España Posible desaceleración...
Resumen: La mayoría de los mercados de valores europeos han abierto cerca de los niveles de cierre del viernes. El IBEX español...
Resumen: El PCE de inflación de EEUU de marzo dominará el primer día de la semana Indicadores suaves de la economía...
Resumen: El Partido Socialista (PSOE) ganó las elecciones generales anticipadas en España pero no logró alcanzar suficientes...
Enagas ha presentado resultados del primer trimestre de 2019, con un beneficio neto de 103,9 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de un 0,2%...
Resumen: El buen desempeño de los mercados bursátiles desalienta a los alcistas en el oro. Los alcistas han prevalecido en el mercado...
Resumen: PBI de EE. UU. en el primer trimestre: + 3.2% vs + 2.1% exp Deflactor del PIB: + 0,6% vs + 1,3% exp. Las acciones abren...
Los datos de PIB del 1º trimestre de EEUU sorprenden al alza Un Ifo débil es otro motivo de preocupación en Europa Corea del...
Resumen: La economía de Estados Unidos se expande a 3.2% A/A durante los primeros tres meses del año El consumo aumenta un 1,2% interanual,...
Resumen: El oro espera a la Fed, datos del mercado laboral de Estados Unidos. Los datos de inflación podrían ser cruciales para el...
El informe del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2019 se publicará a la 1:30 p.m. CET. Hasta el momento, el principal par de divisas se...
