Índices: el FTSE londinense se prepara para una caída semanal
Resumen: El mercado de valores de Reino Unido experimenta un pullback desde sus máximos de los últimos 6 meses La entidad bancaria...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - El precio del petróleo está retrocediendo hoy sin una razón clara - Noticias optimistas desde el frente comercial -...
Resumen: Comienzo mixto de la negociación del viernes en los mercados de renta variable europeos ¿Ha terminado ya el DAX...
Resumen: Ventas minoristas Suecas Se espera que el PIB de EEUU se acelere ligeramente Lecturas finales de la UoM 8:30 am GMT -...
Resumen: La inflación de Tokio se acelera en abril más de lo esperado, tiende a ser un indicador de la inflación a nivel nacional La...
IBERDROLA La Utility española, Iberdrola ante los resultados del primer trimestre dell 2019 ha mejorado las previsiones, con una presentación...
Resumen: - Uber será una de las mayores OPV de la historia. - La compañía de viajes compartidos tiene un negocio en rápido...
Resumen: Las acciones de Estados Unidos cotizan en rojo DJIA retrocede al soporte previo Facebook y Microsoft saltan al alza tras...
El Dolar ha roto niveles críticos contra muchas divisas. En este vídeo os muestro como he elaborado la entrada en corto en EurUsd buscando...
Resumen: CBRT mantiene todas las tarifas sin cambios Elimina la posibilidad a un mayor ajuste si es necesario Lira turca pierde más...
EL USDJPY se detiene en la zona de resistencia. Gran divergencia con los bonos. El Yen podría apreciarse por las preocupaciones de desaceleración. Oportunidad:...
¿Cuál suele ser la reacción de la bolsa tras las Elecciones Generales? Hasta el momento el IBEX 35 ha vivido ocho elecciones generales....
Resumen: El debilitamiento de las importaciones surcoreanas no puede ser un buen presagio para el comercio mundial Corea del Sur es el...
Resumen: Los bancos centrales Sueco y Turco anunciarán sus decisiones de políticas monetarias Datos preliminares en órdenes...
El precio de Bitcoin se está recuperando de nuevo: ha subido un 73% desde un mínimo visto en diciembre de 2018. Mientras que un aumento en...
Resumen: El Banco de Japón aseguró que mantendría los tipos de interés bajos al menos hasta la primavera de 2020 Las...
Resumen: El CAD cae cuando el BOC elimina el sesgo de subidas USDCAD rompe por encima de $ 1.35 Petróleo cerca de máximos recientes...
Petróleo: Los precios del petróleo registran un repunte alcista tras el comunicado de la Casa Blanca anunciando que no habrá...
Resumen: Las acciones estadounidenses se mantienen cerca de máximos históricos Nasdaq lidera la carga con el Dow Jones aún...
USDNOK (-w) Tras la ruptura del canal bajista entre mediados de 2015 y hasta finales de 2018, el par ha entrado en una fase alcista definida...
