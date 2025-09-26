EL informe DOE da los datos de inventario, el OIL.WTI ceca de la resistencia clave
El informe del Departamento de Energía (DOE) de los EE. UU. sobre las reservas de petróleo se acaba de publicar. El dato de la semana...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Wall Street abre al alza tras las ganancias procedentes del resto de plazas. USDCAD cotiza por debajo de 1.33 a raíz de la...
Crudo: Rusia recorta sus expectativas de producción a 150 kbpd (miles de barriles por día), desde los 230 kbpd de reducción...
Resumen: El EURUSD dibuja un canal después de que tanto la Reserva Federal como el BCE hayan adoptado una inclinación más moderada Podria...
El DE30 se disparó un 18% desde los mínimos de diciembre, tras unas ganancias aún más impresionantes en los índices...
Resumen: Las acciones europeas se están negociando de manera plana, a pesar de los datos optimistas de China DAX (DE30) comercia en las...
Resumen: El dólar de Nueva Zelanda (Kiwi) pierde impulso tras una publicación de inflación más débil de lo esperado La...
Resumen: Se espera que la inflación de UK acelere ligeramente en marzo La inflación de la UEM en marzo confirmará la postura...
ACS La constructora española, ACS, estudia la salida a bolsa de su cartera de activos renovables gestionada a través de su filial...
Resumen: - Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura positiva - Sólidas ganancias de BlackRock (BLK.US) y Bank of America...
La producción industrial de Estados Unidos cae 0.1% en marzo El crecimiento anual se desacelera al mínimo en 18 meses. EURUSD...
Resumen: Mejora en el sentimiento de riesgo provocado por los datos crediticios de China, los participantes del mercado esperan la publicación...
Resumen: El sentimiento económico de ZEW mejora en abril, pero los detalles son preocupantes DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Los precios del petróleo continúan subiendo, lo que podría actuar a favor de un dólar canadiense más...
Resumen: El dólar australiano lidera las pérdidas en las primeras operaciones europeas tras el acta del RBA Rosengren, de la...
La apertura del martes en Frankfurt trajo un claro movimiento al alza y el DE30 rompió la resistencia de 12050 para pasar al nuevo máximo...
Resumen: Se espera que el mercadolaboral de UK reporte un pack decente de números El ZEW Alemán mostrará cómo ha evolucionado...
IBERDROLA El buen comportamiento de la utility española durante el primer trimestre del año, ha enturbiado las subidas...
Resumen: - Alrededor de 30 acciones de S&P 500 ya han publicado sus informes para el primer trimestre de 2019 - Las ganancias a nivel del índice...
Resumen: Estados Unidos pide a China que modifique los aranceles agrícolas Las acciones permanecen cerca de máximos Goldman...
