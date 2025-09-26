Lo que pasó, lo que se viene en el mercado
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par EURUSD. El banco recomienda tomar una posición larga en el par anterior, atendiendo...
Resumen: El Brexit se tomará un descanso por el receso parlamentario 3 datos clave del Reino Unido El PIB chino en el foco de las...
Resumen: El sentimiento de riesgo ha mejorado tras los datos crediticios de China DAX (DE30) propenso a una correcion a corto plazo posible...
La lira turca es la moneda más débil del lunes, ya que la tasa de desempleo en Turquía aumentó a 14.7%, ¡el nivel más...
Summary: - El deslustroso arranque de sesión europea empaña las ganancias de la última semana - Los bancos alemanes, sufriendo la...
Resumen: El índice NY Empire State mostrará el sentimiento entre los manufactureros de la región También hay varios...
Resumen: Se ha observado una recuperación generalizada en los mercados de renta variable de todo el mundo. Mario Draghi cuestionó...
ACS La constructora española tiene planeado que su filial que tiene activos renovables en su bañance, la prestigiosa Cobra salga...
Resumen: El resurgir de los datos de crédito en China La inflación base se perfila moderada en EEUU Los datos de manufacturas...
"Hoy hemos visto una clara señal de fortaleza en el SP500 desde la apertura. Teniendo en cuenta que tengo posiciones cortas en el DAX...
Resumen: - El acuerdo de reducción de la producción puede extenderse hasta el final del año. - Ambos grados de crudo sumados...
Resumen: La libra sin volatilidad a pesar de las noticias del Brexit Las acciones y la ganancia de petróleo tras la expansión monetaria...
Resumen DE30 anticipando datos cruciales de PMI EURUSD viendo PMI, ventas minoristas de Estados Unidos. Inflación y datos salariales importantes...
Resumen: El oro se negocia en las proximidades del límite inferior de consolidación. La tendencia a largo plazo favorece las posiciones...
Resumen: Francia se muestra reacia a la idea de entablar negociaciones comerciales con EE.UU. El DAX (DE30 en xStation5) intenta...
Resumen: - La producción industrial de la zona Euro ha caído en febrero - Los datos de UoM deberían mostrar un ligero deterioro -...
Resumen: El euro ha alcanzado su máximo de 2 semanas y media impulsado por la activación de los "buy stops" en el EURJPY Orr...
SIEMENS GAMESA Siemens Gamesa todavía consideramos que atesora recorrido alcista hasta su valor objetivo. La compañía...
