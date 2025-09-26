Apertura Americana: S&P500 regresa a los 2900 cuando el desempleado inicial alcanza el mínimo en 49 años
Resumen: Estimaciones principales de las lecturas de PPI; Desempleo inicial en el mínimo de los últimos 49 años Las...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: Estimaciones principales de las lecturas de PPI; Desempleo inicial en el mínimo de los últimos 49 años Las...
Resumen: El G20 será el escenario de un debate acerca de regulación de critpomonedas El Tron y el Ethereum cooperarán...
Resumen: - Merck Group (MRK.DE) es una de las principales compañías farmacéuticas y químicas del mundo. -...
Resumen: El crudo continúa presionando al alza por tercera semana consecutiva El punto de reversión en los patrones estacionales...
Resumen: Fecha límite de Brexit extendida hasta el 31 de octubre Poca reacción en GBP y el FTSE. Las acciones permanecen bien soportadas...
Resumen: El precio de la emisión de CO2 se apreció desde principios de abril En parte la subida se debió a una incertidumbre...
Resumen: Draghi ve la consolidación como una clave para la rentabilidad de los bancos europeos El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: - Se espera que la inflación IPC Sueca se ralentice en marzo - A las 1:30 pm CET se publicarán datos semi-importantes de EEUU Dada...
Resumen: Las actas del FOMC no ofrecieron demasiado en términos de a dónde podría ir la Fed con los tipos desde aquí El...
DIA La oferta sobe DIA según Western gate no refleja al valor de la compañía, por lo que su división de inversión...
Resumen: Inventarios semanales del DOE: + 7.0M vs + 2.5M exp Enorme reducción de gasolina similar a API Petróleo empujando hacia...
Resumen: Los índices de Estados Unidos muestran signo mixto después de las caídas del martes El presidente del...
El BCE mantiene su política de tipos Draghi apunta a un crecimiento más lento Datos de inflación de Estados Unidos...
Petróleo: El precio del petróleo ha tenido un buen rendimiento durante los primeros 100 días de este año con la negociación...
EURUSD continúa subiendo por tercer día consecutivo ya que los inversores anticipan la decisión del BCE (12:45 pm BST) y especialmente...
Resumen: Hoy se celebra una cumbre extraordinaria de la UE. GBPUSD opera por debajo de una resistencia de 1.33 El par podría dejar pronto...
PIB del Reino Unido M/M: + 0.2% vs 0.0% exp Tanto la producción industrial como la manufacturera también mejoran los pronósticos. Sin...
Resumen: - Las fuertes caidas llevaron a NZDUSD al límite inferior del rango de negociación - Reacción positiva del precio...
Resumen: Los bajos niveles del Rin también podrían afectar a la economía alemana este verano El DAX (DE30 en...
Resumen: - Hoy tendrá lugar una cumbre de emergencia del Brexit - ¿Dará Draghi más detalles sobre las finanzas de los bancos? -...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor