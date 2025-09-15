🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (26.02.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Super Micro Computer (SMCI.US) publicó ayer su informe 10-K, resolviendo uno de los mayores riesgos que pesaban sobre la empresa desde finales de...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 La bolsa Norteamericana sigue corrigiendo luego de alcanzar su zona de techo en los 6.160...
La sesión del miércoles en los mercados europeos devuelve la euforia a las empresas bursátiles locales. El contrato DE40, que representa...
Mientras NVIDIA se prepara para publicar sus ganancias del cuarto trimestre después del cierre del mercado el miércoles 26 de febrero de...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El DAX sube gracias a la ola de subidas de los valores en Europa. Las acciones del gigante de los reaseguros Munich Re (MUV2.DE) alcanzan nuevos máximos...
Las acciones de General Motors (GM.US) suben antes de la apertura de la sesión en Wall Street casi un 4,5% después de que el consejo de administración...
El índice de referencia de las mayores empresas chinas que cotizan en Hong Kong, el HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), ha subido más...
Los futuros estadounidenses sugieren una leve mejora en el sentimiento de los inversores antes de la publicación de los resultados de Nvidia,...
Sentimiento del consumidor de Gfk en Alemania (febrero): -24,6 frente al -21,6 esperado tras el 22,4 anterior. Finaliza por tanto muy por debajo de...
Los sentimientos durante la sesión asiática han sido positivos. El Hang Seng chino sube más del 3% y el resto de índices chinos...
BNP Paribas Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURAUD. BNP Paribas Research recomienda abrir una posición corta...
El oro ha bajado más de un 1,5% hoy, en gran parte debido a la toma de beneficios después de los fuertes observados en las últimas...
El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessen, comentó hoy sobre la economía y los aranceles de EE. UU. Aquí está el desglose....
El peso mexicano avanza un 0.2% frente al dólar en la sesión actual, con el tipo de cambio fluctuando entre 20.39 y 20.53. Esto representa...
Confianza del consumidor del Banco Central de Estados Unidos en febrero: 98,3 (estimación: 102,5; R anterior: 105,3) Situación actual:...
Las acciones tecnológicas lastran la sesión de Wall Street Las acciones de Chegg caen un 22% Noticias clave del sector de los medicamentos...
Los futuros del crudo WTI Texas (OIL.WTI) cayeron casi un 1% hoy, probando el nivel de 70 dólares por barril. Uno de los principales factores que...
¿Qué nos dice la relación entre el S&P 500 y el oro? Ha sido un buen año para la mayoría de los inversores, ya...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor