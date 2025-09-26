La Fed y el RBA atraen toda la atención
Resumen: El dólar australiano se mueve un poco al alza esta mañana después de que el discurso de Debelle no fuera tan moderado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
FERROVIAL La constructura Ferrovial está bajo el análisis de las mejores casas de análisis, entre las que destca Goldman...
Resumen: Las acciones de Estados Unidos caen antes de la apertura de la campana DJIA continúa por debajo del NASDAQ100 Ha...
Desde que comenzó 2019 hemos asistido a una subida expectacular en las bolsas europeas. Todo ello pese a que desde una perspectiva macro los datos...
El FTSE MIB (ITA40) registra una acentuada caída a partir de las 13:00h (CET). La Agencia Bloomberg indicaba en su último informe que el...
Resumen: La libra sigue siendo muy sensible a los rumores de Brexit. Debenhams se derrumba El petróleo alcanza los máximos del...
Este miércoles será crucial para los mercados y especialmente para EURUSD y DE30, ya que los operadores esperan los mensajes de los dos bancos...
Resumen: La libra británica cotiza cerca de su importante soporte técnico frente al dólar estadounidense. El progreso en las...
Summary: La Cumbre UE-China se celebrará hoy en Bruselas El DAX (DE30 en xStation5) sigue operando por debajo del nivel de...
Resumen: - El informe WASDE se publicará esta tarde - Los datos API se prevee que muestren un incremento en los inventarios de crudo - El Vice-presidente...
Resumen: Los Estados Unidos están considerando imponer nuevos impuestos sobre los bienes de la UE por un valor aproximado de $ 11 mil millones. Las...
TALGO La empresa ferroviaria española, Talgo, acaba de anunciar un contrato para la fabricación y mantenimiento de 6 trenes en...
Los índices del mercado de valores se están moviendo a la baja hoy tras el gran comienzo del segundo trimestre. Los inversores...
Resumen: Índices de Estados Unidos cotizan un poco más bajo antes de la campana de apertura US30 formando posible patrón...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas EURNZD. El banco recomienda tomar posición larga en el par de divisas,...
Resumen: -Patrón inverso de cabeza y hombros en el gráfico semanal. - DAX (DE30) tiene problemas en las cercanías de 12000 pts....
Resumen: Semana clave para el Brexit Probabilidad de "no acuerdo" en aumento 1.2960 soporte clave para el GBPUSD Eventos...
El dólar australiano fue apreciado por el sentimiento general recientemente Las bases macroeconómicas siguen siendo débiles. Señal...
Resumen : Theresa May quiere relanzar las conversaciones con Jeremy Corbyn El DAX (DE30 en xStation5) retrocede al principio de...
