Apertura Europea : La advertencia de BMW presiona a los fabricantes de automóviles alemanes
Resumen : Theresa May quiere relanzar las conversaciones con Jeremy Corbyn El DAX (DE30 en xStation5) retrocede al principio de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: - El miércoles se publican las actas del FOMC - ¿Lograrán los datos confirmar la mejoría de los PMIs de China? -...
Resumen: La confianza del mercado cambió poco después del fin de semana a pesar de los nuevos comentarios sobre las conversaciones...
MEDIASET Mediaset plantea desarrollar una megaplataforma de pago para hacer competencia al auge de este tipo de canales y plataformas online....
Resumen: Cambio de empleo en Canadá: -7.2k vs + 6.0K exp Empleo a tiempo completo: -6.4k vs + 5.4k exp Cad cae y el USDCAD de vuelta...
Estados Unidos sigue en camino de desaceleración Datos mixtos de Europa. Rayo de esperanza de china EE. UU. - El NFP mejora,...
Resumen: Dato del NFP: + 196k vs + 177k esperado Beneficio medio por hora Y/Y: + 3.2% vs + 3.4% esperado S&P500 sube a máximos de...
Resumen: Los precios del petróleo intentan superar el nivel clave de Fibo Los precios del Brent rondan la media móvil de 200. 68$...
El informe de la NFP mostró un dato de + 196k (consenso + 180k) El crecimiento salarial se desaceleró a 3,2% a/a (se espera...
Resumen: Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido, buscando aplazar el Brexit hasta el 30 de junio Los últimos informes sugieren...
El dólar se mantiene estable y los índices clave de EE. UU. se mantienen cerca de máximos del año antes del dato de NFP (empleo...
Resumen: Comienzo mixto para la negociación del viernes en los mercados de valores europeos Los economistas encuestados por BBG...
Resumen: Informe de empleo en EEUU esta tarde Canadá también tendrá datos del mercado laboral 1:30...
FAES FARMA Faes Farma sigue batiendo las expectativas con sus ventas orgánicas, que siguen creciendo a doble dígito capitalizando...
Resumen: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tuvo la idea de proponer al Reino Unido una prórroga “flexible” para...
Resumen: Los índices de Estados Unidos han cambiado poco antes de la apertura del mercado al contado Las previsiones de las solucitudes de...
Los derechos de emisión de C02 se están encareciendo esta semana, aumentando en cada sesión de negociación hasta el momento...
Resumen: USDJPY cotiza nuevamente por encima de la línea de tendencia bajista Los precios del oro luchan por mantenerse por encima de $...
Resumen: Parlamento británico vota a favor de la extensión del artículo 50 Aceptación por parte de la UE aun lejos. GBPUSD...
