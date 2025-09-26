Alerta de mercado: ¿Qué cabe esperar del reporte de NFP?
El NFP o informe de creación de nuevos empleos (excluyendo el sector agrícola) es tradicionalmente seguido muy de cerca por los inversores, ...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El NFP o informe de creación de nuevos empleos (excluyendo el sector agrícola) es tradicionalmente seguido muy de cerca por los inversores, ...
Resumen: Los pedidos de las fábricas alemanas se desplomaron en febrero, lo que sugiere que los problemas de los fabricantes aún...
Resumen: El DAX ha alcanzado un área de importante resistencia. Los datos macroeconómicos relativos a los pedidos de fábrica...
Resumen: Los parlamentarios británicos votaron por poco a favor de obligar a la PM Theresa May a buscar una extensión más larga...
Resumen: El Banco Central Europeo publicará la cuestas de su última reunión Algunas lecturas del mercado laboral...
Banco Santander El grupo prevé recortar sus costes operativos en 1.200 millones al año, con una bajada de gastos sólo...
Resumen: Inventario de Crudo: +7.2M vs -0.8M esperados, ante el último dato registrado (+2.8M) La producción en EEUU...
El índice no manufacturero ISM de EE. UU. cayó de 59.7 a 56.1 puntos, muy por debajo del consenso de 58 puntos. Este es el nivel más...
Resumen: Aumento de la volatilidad dentro de la consolidación debido al impasse Brexit GBP cerca de la resistencia clave Vendedores...
Resumen: Cambio en los datos de empleo ADP: 129k vs 184k exp. 197k antes La lectura más baja desde el lanzamiento de noviembre...
Petróleo: Venezuela sigue exportando su petróleo a pesar de las sanciones de EE. UU. (India ha seguido reduciendo sus importaciones...
El informe ADP mostró un aumento de 129k en el empleo privado en marzo El número fue mucho más débil de lo esperado...
Resumen: Divergencia entre el mercado de bonos y el cruce EURUSD. La mejora del sentimiento de riesgo puede limitar la última presión...
Resumen: PMI de servicios del Reino Unido: 48.9 vs 51.0 exp. 51.3 anterior La publicación más baja desde el dato de agosto de 2016 El...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa siguen recuperándose hoy en día impulsados por las esperanzas en las conversaciones...
Resumen: PMI finales de Europa y la primera lectura de los servicios del Reino Unido PMI El informe de ADP de EE. UU. ofrecerá las primeras...
Resumen: Estados Unidos y China han resuelto la mayoría de las diferencias en las negociaciones comerciales, dice FT Los sólidos...
TECNICAS REUNIDAS Técnicas Reunidas alcanza máximos anuales y despunta en el Ibex por la adjudicación de un contrato...
Resumen: US500 llega a precios de 2019; US100 y US30 no se quedan atrás Los pedidos de bienes duraderos caen menos de lo previsto Las...
Resumen: - Cintas es líder en la industria de alquiler de uniformes en Estados Unidos - Política de dividendos sólida y...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor