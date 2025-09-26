GBPUSD por debajo de1.30 tras el nuevo rechazo en la votación
El parlamento del Reino Unido rechazó el acuerdo Brexit una vez más, aunque esta vez no fue un voto significativo (fue una votación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los datos decepcionantes de los Estados Unidos sugieren que la economía se está ralentizando. La baja inflación...
Resumen: - El oro sigue operando dentro de un patrón en forma de triángulo - El precio bajó después de tocar la cota de...
Resumen: Las reservas en Airbnb se pueden pagar con tarjetas de regalo de criptomoneda Según un estudio, el 14% de los principales intercambios...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda una posición larga en el par ocn un buy limit...
Inflación subyacente del PCE de EE. UU. hasta el 1,8% a/a El gasto personal decepciona a solo + 0.1% m/m El EURUSD se recupera pero sigue...
Resumen: - Lyft debutará en Nasdaq el viernes 28 de marzo - Primera compañía de "car sharing" en salir a bolsa. -...
Resumen: Los mercados de renta variable comienzan el último día de negociación de esta semana con algunas ganancias El...
Resumen: Dos miembros prominentes de la Reserva Federal no creen que la Reserva Federal deba reducir los tipos en el corto plazo, a pesar de la inversión...
Resumen: Lecturas de inflación de la UEM y de EEUU PIB mensual de la economía Canadiense Comparecencias de algunos portavoces de...
ACCIONA El escenario de política económica por parte del BCE con los tipos de interés en el 0% y al inyección...
Resumen: La libra sigue bajando Los diputados del Reino Unido votarán de nuevo en el Brexit mañana viernes Voto no "significativo"...
Resumen: El PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos: 2.2% vs 2.3% exp Revisión bajista considerable del 2,6% anterior. Las...
Resumen: IPCA alemán: + 1.5% vs + 1.6% exp EURUSD cae a 1.12s Nivel más bajo para de las últimas en 3 semanas. Hay...
Resumen: Los precios del cacao repuntan debido a la posibilidad de crear un cartel africano de productores La perspectiva de producción...
Resumen: La Cáma de Comercio de Metales de Londres trabaja en un proyecto de mejora en el seguimiento de transacciones basado en blockchain Un...
Resumen: Los datos de inflación parcial de Alemania decepcionan Los ojos de DAX (DE30 en xStation5) se rompen por encima del nivel...
Resumen: - Tercera publicación del informe de PIB de EEUU del 4º trimestre de 2018 - Datos de IPC inflación de países miembros...
Resumen: El Parlamento del Reino Unido no llegó a un acuerdo sobre ninguna de las ocho alternativas Brexit May ha sugerido su renuncia,...
