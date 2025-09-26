Actualización Macroeconómica: La Fed detiene el ajuste, malos datos desde Europa
Resumen: Reserva Federal frena ajuste, subida de tipos del Norges Bank Los datos del Reino Unido eclipsados por los desarrollos del Brexit Los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: Reserva Federal frena ajuste, subida de tipos del Norges Bank Los datos del Reino Unido eclipsados por los desarrollos del Brexit Los...
Los mercados de renta variable y el euro están disminuyendo tras los PMI notablemente débiles de Alemania y Francia. Estos números...
Resumen: La UE ofrece una extensión en el Reino Unido para el 12 de abril o el 22 de mayo La duración depende del acuerdo de Theresa...
Resumen Deterioro significativo en el sector manufacturero alemán El DAX (DE30 en xStation5) prueba el soporte de los 11500 pts...
Resumen: El PMI manufacturero alemán se hunde en marzo, produciendo la mayor caída desde agosto de 2012 Los PMI de servicios también...
Resumen: La UE aprobó la solicitud del Reino Unido para extender la fecha del Brexit Dos fechas están sobre la mesa, ambas caen antes...
Un par de lecturas interesantes programadas para el último día de trading de la semana. Los índices PMI de la zona euro y de EEUU...
COLONIAL Colonial ha contratado como asesores a las consultoras JLL y Knight Frank para la búsqueda de compradores para su cartera...
Resumen: Sesión fundamental para las acciones de Estados Unidos. Los mercados ganan tras la apertura, pero aún por debajo...
Resumen: Reino Unido PM May llega a la cumbre de la UE Las ventas minoristas del Reino Unido se suman a la reciente racha de datos...
Resumen: - Deutsche Bank y Commerzbank iniciacn las negociaciones formales de la OPA - La cartera de bonos de Commerzbank es un obstáculo. -...
¿Qué está pasando en el mercado? La FED sorprende con su mensaje El mercado esperaba un comunicado de la Fed conservador,...
Resumen: El alcalde de Chicago: "Las criptos podrían ser solución a las crisis financieras " Los índices de CoinMarketCap,...
Resumen: Norges Bank publica su segunda subida de tipos en este año Se han comunicado más aumentos, el fuerte argumento a favor de...
El Banco de Inglaterra ve el impacto del Brexit, pero aún ve un endurecimiento. Las ventas minoristas registraron un sólido crecimiento...
Resumen: - El Banco de Canadá probablemente se mantendrá en línea con la Reserva Federal - El JPY podría beneficiarse de...
Resumen: - El Ministerio de Finanzas alemán espera un crecimiento moderado en el primer semestre de 2019 - DAX (DE30 en xStation5) retrocede a...
Resumen: - Hoy anuncirán decisiones de tipos de interés el SNB, el Norges Bank y el BoE - Se espera que las ventas minoristas de UK caigan...
Resumen: La Reserva Federal mantiene los tipos sin cambios y comunica el fin del ajuste monetario El dólar de Nueva Zelanda sube tras la...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor