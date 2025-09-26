Picos en el petróleo tras la publicación de los inventarios en Estados Unidos
Resumen: Inventarios de petróleo crudo: -9.6M vs + 0.6M exp La producción en Estados Unidos aumenta una vez...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los índices bursátiles retroceden antes de la reunión de la FED US30 refleja una estrella fugaz; US500 cerca...
Petróleo: La OPEP decide ampliar los recortes de producción actuales hasta junio, entonces tendrá lugar otra reunión...
HORARIO GMT-4CALENDARIO ESPERADO 10:00¿Cómo utilizar Fibonacci en nuestra operativa?VER11:30Inventarios de Petróleo Crudo...
Resumen: Una de las principales tecnológicas a nivel mundial ya ofrece pagos en criptomonedas La tecnológica más importante...
Resumen: - El USDJPY volvió a subir al rango de consolidación del segundo semestre del año anterior. - El par se negocia en la zona...
Resumen: Theresa Maysolicitará una extensión de 3 meses al plazo del Artículo 50 Mañana comienza la cumbre de la UE Mensajes...
Resumen: Angela Merkel apuntilló la megafusión en el sector bancario alemán EL DAX (DE30 en xStation5) retrocede...
Resumen: - Se espera que el crecimiento del precio en UK permanezca sin cambios en febrero - Las estimaciones API apuntan a un largo descenso en los...
Resumen: El dólar estadounidense cotiza sutilmente más alto contra sus principales pares del G10 esta mañana Las actas de...
AENA La compañía nacional aeroportuaria, tras las fuertes subidas contrasta con la recomendación de 'vender'...
ABERTIS La compañía española dedica a la infraestructuras (Gestión de autopistas) ha llevado a cabo la financiación...
Resumen: Más ganancias para las acciones estadounidenses a medida que se acerca la reunión de la Fed Blackrock advierte...
Alemania posee el mercado de renta variable más potente de Europa en la actualidad, como se observa a través de la subida del DE30 (índice...
Resumen: Un crítico feedback en la solicitud de inclusión del ETF sobre Bitcoin Algunos bancos planean expedir tokens fiduciarios...
El llamado "Fed put" ha sido uno de los grandes temas de mercado en lo que va del año. Las inquietudes con respecto a la desaceleración...
¿Qué está pasando en el mercado? Índices de Europa y Futuros en EEUU cotizan al alza En EEUU índices como...
Resumen: - DAX (DE30) vuelve a la zona de resistencia. - El EURUSD se encuentra cerca del límite superior del triangulo antes de la decisión...
