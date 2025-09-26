Actualización del Brexit: la perspectiva de la libra mejora
Resumen: Libra se recupera después de que el portavoz de la casa se detiene MV III Los resultados del Brexit parecen más positivos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La tasa de desempleo en el Reino Unido cayó a 3.9% en enero, el crecimiento salarial 3.4% Índice ZEW hasta -3.6 GBPUSD avanza 0.2%...
Resumen: La política de bajas tasas de interés del banco nacional suizo puede haber creado problemas para el mercado inmobiliario El...
Resumen: El posicionamiento neto del NZD aumentó al más alto desde junio de 2018 El mercado de bonos apunta a una devaluación relativa...
Resumen: - Por la mañana se publicarán datos del mercado laboral de UK, la decisión del BoE el jueves - Se espera que el índice...
Resumen: La libra cambió poco después de que John Bercow dictaminase que el Brexit de May no puede ser votado dos veces en la...
BBVA Tras la última reunión de Banco Central Europeo en la que su presidente Mario Draghi señaló que había...
Resumen: Se espera que los parlamentarios del Reino Unido voten por tercera sobre el posible acuerdo de mayo. El libra comienza...
Resumen: Los mercados de valores de Estados Unidos comienzan en verde Boeing comparte noticias Reunión de la Fed del miércoles...
Los principales índices, US500 y US100, se han elevado al nivel más alto en 2019 en la sesión de hoy, mientras los inversores esperan...
Bank of America Merrill Lynch emitió una recomendación sobre el GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición limitada larga en...
Resumen: - Otra buena semana para los índices americanos. - S&P 500 (US500) por encima del nivel de resistencia, pero cuidado ante posible...
Resumen: FTSE sube al nivel más alto desde octubre Mercado de nuevo por encima de 200 SMA La libra cotizando a la baja en todos los ámbitos Ha...
Resumen: La CME (Cámara de Comercio de Opciones y Futuros de Chicago) no planea cambios en el mercado de futuros sobre Bitcoin Valerie...
El kiwi gana en sentimiento de riesgo Debilidad subyacente en la economía asiática. Trade: corto NZDUSD Stop loss: 0.6985...
Resumen: - Alemania iniciará las subastas 5G esta semana, 4 empresas entre los principales postores. - DAX (DE30 en xStation5) en los niveles...
Resumen: Las acciones y las divisas de las antípodas cobran impulso a principios de la semana May amenaza con renunciar al Brexit si...
Resumen: - Otra votación del Brexit, y cumbre de líderes de la Unión Europea - Este miércoles se publicará el primer...
TELEFONICA La empresa de telecomunicaciones española ha comunicado que debido al exceso del pago de Sociedades que ejercició...
Resumen: Multitud de señales difusas desde EEUU Aún sin señales de recuperación en China El índice...
