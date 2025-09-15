¿Oro o Acciones?
¿Qué nos dice la relación entre el S&P 500 y el oro? Ha sido un buen año para la mayoría de los inversores, ya...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los futuros de maíz (CORN) en CBOT cayeron casi un 1% hoy, lo que extiende la venta especulativa después de la reciente renovación...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas NZDUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Petróleo Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Irán con el objetivo de reducir las exportaciones de petróleo...
Los mercados europeos se muestran predominantemente positivos. El Dax 40 se encuentra actualmente en 22.452,2 puntos, mostrando una tendencia alcista...
El precio del oro continúa su notable ascenso esta semana, tocando brevemente un máximo histórico de 2.956,19$ por onza antes de retroceder...
El Bitcoin cae otro 3,15% hasta los 88.400 dólares, ampliando las caídas de ayer. Esta corrección se produce sin un catalizador claro,...
El Producto Interno Bruto (PIB) final de Alemania para el cuarto trimestre de 2024 se ha mantenido en línea con las expectativas del mercado. Según...
Los comunicados económicos de hoy serán seguidos de cerca, ya que los mercados se enfrentan a las crecientes tensiones tecnológicas...
Los mercados asiáticos cayeron en general el martes, con las acciones tecnológicas liderando las pérdidas antes de la presentación...
Los índices bursátiles de EE. UU. mostraron un rendimiento mixto, con el S&P 500 subiendo un 0,1 %, el Nasdaq 100 cayendo un 0,4...
El tipo de cambio en Chile registró una jornada alcista, alcanzando los $947 por dólar, impulsado por la creciente incertidumbre respecto...
Apple anuncia hoy un ambicioso plan de inversión de 500.000 millones de dólares, principalmente en Estados Unidos. No es un secreto que el...
Los resultados de NVIDIA (NVDA.US) en el Q4 FY25 serán una prueba clave para el mercado y el sector de inteligencia artificial. Si bien la compañía...
Las acciones de Starbucks subieron un 1,66% después de que la compañía anunciara planes para eliminar 1.100 puestos de apoyo corporativo...
El sentimiento débil de la semana pasada continúa en la nueva. Los índices de EE.UU. abren a la baja tras haber registrado caídas...
