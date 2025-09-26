Análisis Técnico: GBPJPY
Resumen: - GBPJPY retrocedió hasta el límite superior del canal descendente. - El movimiento alcista puede alcanzar los 153 yenes. - Zona...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los índices de EEUU tambien entran en ganancias El US500 apunto de probar la resistencia del 2824 El índice de volatilidad...
Petróleo: Arabia Saudita apunta a nuevos recortes de producción en abril, los límites actuales de producción podrían...
¿Qué está pasando en el mercado? UK100 Y Gbp cotizan al alza El Uk100 se aprecia levemente un 0,03%...
Resumen: La Bolsa de Valores de Suiza (SIX), preparando la inclusión del ETP de Ethereum próximamente Jay Clayton (Presidente...
Resumen: Posible extensión del artículo 50 - el nuevo plazo pendiente de aprobación No se descarta un tercer voto significativo UK100...
Resumen: La libra se ha calmado después de dos días de fuerte volatilidad. Técnicamente, el EURGBP...
Resumen: La Agencia Europea de Aviación prohibió en toda la UE los vuelos de Boeing 737 Max 8 El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: - El parlamento de UK votará hoy el no-acuerdo del Brexit - La caída en las órdenes de Boeing podría afectar al...
Resumen: Los miembros del Parlamento británico rechazaron un acuerdo sobre el Brexit de May por una gran mayoría La libra...
CIE AUTOMOTIVE La compañía vasca ha anunciado la compra de la empresa homóloga en India llamada AEL (Aurangabad Electricals)...
Resumen: -US500 cerca de 2800 después de un gran día de ganancias -Los precios al consumidor de EE. UU. -Aumentan a un ritmo más...
Resumen: - FTSE 100 (UK100) presionado por una libra más débil. - El Petróleo tiene algo de espacio para extender el rebote. -...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercado atento a la inflación y votación Brexit Un buen inicio...
1.5% Y/Y en febrero.nflación de Estados Unidos un La i Inflación subyacente más relevante hasta 2.1% desde 2.2% Y/Y,...
El GBPUSD cayó a 1.30, eliminando toda la subida de ayer, tras las declaraciones del fiscal general Geoffrey Cox de que el último acuerdo...
Resumen: GBPUSD retrocede tras de los comentarios de AG Cox El principal abogado del gobierno no apoya completamente el avance en las negociaciones. El...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente de largo plazo en...
Resumen - Siemens (SIE.DE) presentó la mayoría de las solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes en 2018 - DAX (DE30 en xStation5)...
