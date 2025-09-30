¿Estamos cerca de un movimiento importante en el EURUSD?
El par de divisas EURUSD ha estado operando en una estrecha consolidación durante mucho tiempo. La zona de soporte 1.12-1.13 ha evitado disminuciones,...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El billonario ruso Kaspersky afirma que el mundo aún no está preparado para las criptomonedas La Bolsa de Valores...
Resumen: - El Loonie rebota en el límite inferior del canal ascendente -El USDCAD retrocede a la zona de la resistencia a corto plazo en...
XTB Investors Day, la V edición de una de las mejores ferias de inversión de España. ¡Regístrate y disfruta de dos...
Resumen: La Agencia Europea de Defensa de la Competencia puede presentar denuncias contra los fabricantes de automóviles alemanes El...
IAG La aerolínia IAG se desinfla en el parque liderando las caidas , el motivo principal ha sido la previsión a la baja de su free...
Resumen: La ondulación se recupera de un soporte. La criptomoneda tuvo un aumento importante de precios en el pasado. Después de...
Resumen: Índices de Estados Unidos ligeramente más altos antes de la apertura El lunes se registraron grandes caídas,...
Resumen: La SP500 (US500) se detiene justo por delante de la resistencia La plata es la más volatil en comparación con otros metales...
Resumen: El Equipo Central de Dash, reduciendo personal Dos desarrolladores de Bitcoin envían pagos relámpago a través de...
¿Qué está pasando en el mercado? China recorta sus proyecciones de crecimiento para el 2019. El crecimiento de China...
Resumen: PMI de servicios del Reino Unido para febrero: 51.3 vs 49.9 esperado Buenos datos tras la debilidad de otros PMIs últimamente El...
Resumen: Emmanuel Macron esbozó la propuesta de reforma de la UE El DAX (DE30 en xStation5) retrocede pero defiende el nivel...
Inditex El mayor grupo textil del mundo Inditex empieza la cuenta atrás para los resultados que se publicarán el...
Resumen: Estados Unidos y China parecen estar más cerca de concretar un acuerdo comercial final. Se espera que el Banco de la Reserva...
Resumen: Los índices americanos apuntalan fuertes subidas por las esperanzas sobre un acuerdo comercial. El US500 vuelve a probar resistencias...
Resumen: - Dow Jones (US30) rebota más alto del límite superior del canal ascendente a largo plazo - El índice se negocia solo...
Resumen: El Presidente del Gobierno Francés, promoviendo el uso de blockchain para realizar seguimiento de pedidos de productos agrícolas La...
¿Qué está pasando en el mercado? Vuelve el optimismo al mercado Ayer Informo el Wall Street Journal, que probablemente...
