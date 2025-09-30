El petróleo se derrumba y Trump pide precios más bajos
Resumen: El petróleo y el Oil.WTI caen bruscamente (-2%) después del tweet de Trump El presidente de EEUU pide a la OPEP que...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El fondo de la Universidad de Michigan, planteando la inversión en una Venture Capital de criptos La CME (Bolsa de Chicago),...
Resumen: Las elecciones regionales muestran que el apoyo de cinco estrellas se ha reducido a más de la mitad en Cerdeña durante...
Resumen: - Esta semana está programada la publicación del demorado informe PIB y testimonio de Powell - Kim Jong Un y Donald Trump se reunirán...
REPSOL Repsol anunció el pasado martes el descubrimiento de el mayor pozo de gas en Indonesia de los últimos 18 años...
Resumen: - El ministro de comercio australiano confirma que los lazos comerciales con China son fuertes - China puede necesitar carbón australiano...
Resumen: Ventas minoristas canadienses Y / Y: + 1.7%. Core Y / Y: + 1.6% Loonie permanece un poco más alto en el día USDCAD en...
Resumen: BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo Propietario de la mayor familia de ETFs, iShares Los fondos gestionados activamente...
Resumen: Mark Zuckerberg indica que Facebook podría llegar a implementar el blockchain en ciertos sistemas El fundador de Reddit:...
Resumen: El crecimiento de Alemania se mantuvo plano en el cuarto trimestre de 2018 debido a la enorme caída de los inventarios El...
Resumen: - Se espera que el índice Alemán IFO vuelva a caer - Se prevee que las ventas minoristas de Canadá sean planas en...
TELEFONICA El grupo español de telecomunicaciones Telefónica ha anunciado un incremento del 6,4% en su beneficio neto en 2018,...
Resumen: Las actas del FOMC confirmaron la paciencia pero no excluyen la posibilidad de un alza en las tasas de interés en los próximos...
Resumen: Los índices de Estados Unidos vienen planos; cerca de 2019 máximos Datos de bienes duraderos de la Fed de Filadelfia...
Resumen: World Gold Council: Las criptomonedas no son un sustitutivo del oro Samsung revela su modelo Galaxy S10 con criptoclave de...
Resumen: Los legisladores alemanes discuten la ley que permite que los bancos despidan más fácilmente El DAX (DE30 en xStation5)...
El comienzo de este año ha sido espectacular para las acciones de todo el mundo, con los índices de EEUU recuperándose completamente...
Resumen: PMIs de la zona euro y EEUU El BCE publica actas de su última reunión Programadas comparecencias...
IBERDROLA Iberdrola ayer obtuvo un beneficio neto récord de 3.014,1 millones de euros en 2018, con un incremento del 7,5% con respecto...
Resumen: El precio del platino ha alcanzado una zona de resistencia significativa, junto con otros metales preciosos. Creemos que el principal...
