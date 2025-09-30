Oportunidad: Platinum
Resumen: El precio del platino ha alcanzado una zona de resistencia significativa, junto con otros metales preciosos. Creemos que el principal...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Leer más
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
Leer más
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
Resumen: El precio del platino ha alcanzado una zona de resistencia significativa, junto con otros metales preciosos. Creemos que el principal...
Resumen: El petróleo se mantiene cerca del máximo de 3 meses Precio apoyado por los recortes de Arabia Saudita, pero la producción...
Resumen: Elon Musk, comentando virtudes de Bitcoin y otras criptos El Gobierno de Seúl (Corea del Sur), planteando inversión...
Resumen: Francia y Alemania planean subvencionar las fábricas de baterías de vehículos eléctricos El DAX (DE30...
Resumen: La Reserva Federal publicará actas hoy El petróleo podría volverse más activo por la tarde cuando...
Banco Santander Venimos de un año convulso en el sector bancario español, tanto por las políticas monetarias del BCE donde...
Resumen: Los indicadores de mercado apuntan a una volatilidad muy baja y un enfoque alcista para el SP500 El dólar estadounidense...
Resumen: Los índices de Estados Unidos cotizan en rojo antes de abrir el contado Se reanudarán las negociaciones comerciales entre...
Resumen: - El FTSE 100 (UK100) se recuperó más del 11% desde el mínimo de diciembre - El PETRÓLEO se suma al rebote - El...
Resumen: El mercado de criptos despierta ante el crecimiento observado en las principales "Blockchain" fue la palabra más sobrevalorada...
¿Qué está pasando en el mercado? Reapertura de Wall Street Tras el cierre del ayer en Wall Street por el día...
Resumen: El mercado de valores europeo comienza el martes con una leve caída en el mercado de valores, mientras que se avecina una nueva...
Resumen: Los datos de inflación Sueca en la agenda del día Programado el informe del mercado laboral de UK para esta mañana El...
BANKINTER El banco nacioanl, Bankinter cumple con holgura los requisitos mínimos de capital fijados este año por el Banco Central...
Resumen: La especulación sobre los aranceles estadounidenses sobre los fabricantes de automóviles europeos podría mantener al...
Resumen: El oro avanza para cotizar al máximo en el YTD Precio por encima de 1326 - el más alto desde abril de 2018 Ha habido...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Las acciones estadounidenses se mantienen cerca del máximo de 11 semanas NYSE y NASDAQ cerrados por el día de los...
¿Qué está pasando en el mercado? Feriado en Wall Street Esta semana continúan en Washington las conversaciones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor