Apertura americana: Las acciones se mantienen cerca de los máximos del año
Resumen: Las acciones estadounidenses se mantienen cerca del máximo de 11 semanas NYSE y NASDAQ cerrados por el día de los...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
¿Qué está pasando en el mercado? Feriado en Wall Street Esta semana continúan en Washington las conversaciones...
Resumen: Una Oficina de Correos con sede en Liechtenstein comienza a ofrecer criptomonedas Estudio de Kaspersky (compañía de...
Resumen: -Los fabricantes alemanes de automóviles declinan a principios de la nueva semana tras una amenaza de aranceles de los EE.UU. -El...
Resumen: Festivo en EEUU y Canadá el lune Actas de la Fed y BCE así como PMIs flash que dominarán la semana Actas del RBA...
Amadeus Se observa que la acción de Amadeus vuelve a la senda alcista, principalmente por las compras de Norges Bank, mayor inversor...
Resumen: Las posibilidades de que no haya acuerdo Brexit están creciendo El mercado laboral canadiense sigue apretado y el crecimiento...
Resumen: El cobre, comenzando el año con sólidos beneficios El patrón de doble suelo, ya visible La media...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados Asiaticos a la baja Durante la noche se publicó el Ipc de China el...
Resumen: El Presidente Pedro Sánchez anuncia elecciones anticipadas El DAX (DE30 en xStation5) rebota después de tocar el...
Resumen: Ambas cámaras de los EE.UU. aprobaron un proyecto de ley de gastos y lo dirigieron a la Casa Blanca para buscar la firma de Trump. La...
Resumen: Por la mañana tendremos las ventas minoristas de UK Por la tarde obtendremos la producción industrial de EEUU Tras la...
ENDESA Enagás ha confirmado este jueves distintas toma de contacto para la posible compra de acciones no cotizadas de la...
Resumen: Riksbank entregó comentarios hawkish ayer El banco central espera un alza de tasas en la segunda mitad del año El...
Resumen: Votación en el Congreso sobre el proyecto de ley de seguridad fronteriza que se celebrará hoy S&P 500...
El dólar canadiense es la divisa con peor rendimiento del G10 en la actualidad. La fakta de brillo en sus datos domésticos podrían...
Resumen: Nasdaq, planteando incluir datos de índices sobre Bitcoin y Ethereum El principal banco japonés, en camino de lanzar el...
Resumen: Posibles elecciones anticipadas en España La subida del DAX (DE30 en xStation5) se encontró con una presión...
