ÚLTIMA HORA: El petróleo cae a mínimos del día ante posibles aumentos masivos de producción por parte de la OPEP+

30 de septiembre de 2025

El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...

Resumen de Materias Primas – Petróleo, Oro, Cobre, Plata (30.09.2025)

30 de septiembre de 2025

Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...

Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

26 de septiembre de 2025

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...

