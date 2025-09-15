DAX 40: Reacción optimista a los resultados electorales alemanes 📈
Automoción, banca y defensa son los sectores con mejor rendimiento de la sesión de hoy El DAX alemán en el mercado al contado...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La inflación en México mostró un ligero repunte en la primera quincena de febrero, aunque dentro de las expectativas del mercado,...
El peso chileno comenzó la jornada con una caída del 0,4%, situándose en torno a 945 pesos por dólar, en medio de un fortalecimiento...
Esta semana, esperamos con ansias la culminación de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas con el informe financiero de Nvidia...
La falta de sorpresas en las elecciones al Bundestag alemán permitió al EURUSD respirar aliviado. El par de divisas subió brevemente...
El informe de inflación de la eurozona para el mes de enero cumple con las expectativas. A nivel intermensual, el IPC de la eurozona se ha situado...
Las elecciones al Bundestag del domingo han dejado un resultado claro: el nuevo canciller alemán será Friedrich Merz. Para los mercados,...
El par EUR/USD se ha mantenido estable tras la publicación del informe mixto del IFO alemán. El índice de clima empresarial del IFO...
El día después de las elecciones anticipadas al Bundestag toca conocer el informe IFO en Alemania, que evalúa la situación...
Los futuros de los índices estadounidenses apuntan a una subida de entre el 0,1% y el 0,2% en la apertura de hoy. Wall Street cerró la semana...
Wall Street cierra la semana con una corrección tras una sorpresa negativa en los datos de PMI. Los índices S&P 500 (-1,15%), Nasdaq...
Actualmente, el tema principal es la guerra en Ucrania y el deterioro de las relaciones políticas con Europa. En medio de estos acontecimientos...
Amazon se mantiene como un líder global en comercio electrónico, computación en la nube y publicidad digital. Su división Amazon...
El mercado de criptomonedas está experimentando una caída que borra el fuerte alza registrado en la primera parte del día, volviendo...
En el último día de negociación de la semana, asistimos a una ola de ventas en el mercado bursátil. Los principales índices...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para febrero: Condiciones actuales de Michigan: real 65,7; pronóstico...
