El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: Segunda lectura de PIB así como datos de empleo de la Eurozona IPP de EEUU de enero y ventas minorista de diciembre por...
RED ELECTRICAS ESPAÑOLAS - REE REE anunció recientemente la compra a Abertis por Hispasat por una cifra entorno a 950 millones...
Resumen: Aumento significativo del par de divisas EURPLN en las últimas semanas El zloty polaco fue débil debido principalmente...
Resumen: El optimismo sobre el comercio estimula las ganancias en las bolsas mundiales Nasdaq (US100) está probando la zona de...
El petróleo se está moviendo al alza hoy gracias a la preocupación por el impacto de la crisis venezolana. Aparte de eso, las noticias...
Resumen: El crecimiento de los precios en el Reino Unido se desacelera más de lo esperado en el primer mes de 2019 La inflacción...
La delegación de los Estados Unidos se encuentra esta semana en China para debatir algunas de las cuestiones más delicadas de las relaciones...
Resumen: Las acciones en Europa siguen recuperándose, las acciones rusas y polacas tienen un rendimiento negativo El DAX (DE30...
Resumen: La decisión del banco Sueco central abrirá el día Lecturas de inflación de inflación de UK...
ACS La constructora española que preside Florentino Pérez ha logrado adjudicarse el contrato de la nueva estación londinense...
Resumen: Las tasas de inflación en Hungría se aceleran en enero La fuerza del dólar estadounidense...
Resumen: Las acciones americanas en verde antes de la apertura. El sentimiento de riesgo es evidente, aunque hay esperanza en que se resuelva...
¿Qué está pasando en el mercado? Continúan las conversaciones comerciales entre China y EEUU Segundo día...
Resumen: Ripple, ofreciendo grandes bonos a aquellos interesados en formar parte de la compañía La SEC (Comisión...
Resumen: Los ministros de Finanzas de la UE aprobaron el nombramiento de Lane para el puesto de economista jefe del BCE El DAX (DE30 en...
Resumen: Amplia gama de banqueros centrales que darán discursos hoy Se espera que la lectura API muestre una caída en los...
ARCELORMITTAL El mayor grupo siderúrgico del mundo ArcelorMittal presentó unas ventas en 2018 de 66.945 millones...
Resumen: El dólar estadounidense ha ganado recientemente en la debilidad de datos europeos. La preocupación por...
Resumen: El petróleo y el WTI cotizan a la baja en el día Se está produciendo una divergencia con el Oil.WTI más...
