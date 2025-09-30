Merlin recibe oferta de la torre Agbar por Warren Buffet
MERLIN Merlin Properties ha asegurado hoy que la Torre Agbar de Barcelona no está en venta y menos por 150 millones de euros, importe por el...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: Los rebotes en el par GBPUSD desde el retroceso del nivel 50% de Fibonacci comenzaron después de la votación de Brexit...
Resumen: Las acciones de EE. UU. buscan registrar máximos anuales por sexta sesión consecutiva S&P500 retrocede...
Resumen: Visa (V.US) informó de sus resultados el miércoles 30 de enero Las ganancias de la compañía parecen ser inmunes...
El FTSE londinense continúa con su rebote ante los próximos movimientos relacionados con el Brexit. El FTSE ha rebotado con fuerza en...
¿Qué está pasando en el mercado? Índices Bursátiles Europeos a la baja Ante la ausencia de noticias sobre...
Resumen: El director del Banco de Rusia critica las criptomonedas Zcash soluciona el bug que facilitaba intentos de falsificación Las...
Resumen: El mayor prestamista de Alemania emitió un informe negativo sobre la economía nacional El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Hoy se publicarán datos de comercio de EEUU demorados Se espera otra subia en los inventarios según el informe...
DIA Mijail Fridman, máximo accionista de Día, lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (opa)...
Resumen: El par USDJPY podría enfrentarse a más vendedores a medida que se acerca a la importante resistencia La...
Resumen: Los índices de EEUU cotizan en verde tras la apertura El US500 y el US30 alcanzan nuevos máximos de 2 meses. eEl...
Resumen: Otra deslustrosa jornada para el mercado de criptomonedas La SEC de EEUU investiga vías de monitorización del blockchain FuturoCoin...
¿Qué está pasando en el mercado? Principales índices Bursátiles al alza En Europa y EEUU predominan los...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
La libra ha caído a su nivel más bajo del día tras las decepcionantes cifras de la industria manufacturera y de la construcción....
Resumen: Luigi Di Maio presentó el lunes el detalle de los ingresos de los ciudadanos El DAX (DE30 en xStation5) se dirige hacia...
Resumen: Los índices PMI de Europa y EEU se publicarán a lo largo del día indices from Europe and the US to be released throughout...
Resumen: Las ventas al por menor australianas decepcionaron en diciembre, los datos comerciales confirmaron una disminución de la demanda...
NATURGY Naturgy muestra unos buenos resultados en 2018 gracias a la reducción de la deuda, un menor coste financiero y...
