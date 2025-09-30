Naturgy alcanza su resistencia de largo plazo
NATURGY Naturgy muestra unos buenos resultados en 2018 gracias a la reducción de la deuda, un menor coste financiero y...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El cruce USDTRY se encuentra en la consolidación de precios desde principios de diciembre. No hay presión para elevar...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan ligeramente bajistas para comenzar la semana. Los resultados del primer trimestre...
Summary: SatoshiPay partners with Axel Springer to enable blockchain-based payments QuadrigaCX lost around $145 million Major cryptocurrencies...
¿Qué está pasando en el mercado? Predominan los números rojos en Europa Los principales índices Europeos...
Resumen: Japón y Alemania profundizan la cooperación en medio de Brexit y las incertidumbres comerciales El DAX (DE30 en...
Estamos a un mes de la subida de aranceles en las importaciones chinas por parte de EEUU, y a dos meses de un Brexit Duro. En estas circunstancias la atención...
SIEMENS GAMESA Siemens Gamesa recupera la tendencia alcista tras la presentación de resultados. A pesar de tener unos margenes lastrados...
Resumen: Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China concluyeron sin un avance El precio rompió...
Resumen: La plataforma de inversión y custodia de criptomonedas de la gestora Fidelity, en su fase final de testeo La CBOE (Bolsa de Valores...
La divisa americana se mantiene mixta, justo antes de la publicación del NFP que se publicará a la 1:30pm GMT, mientras que la libra esterlina...
¿Qué está pasando en el mercado? BOLSAS En Wall Street la sesión fue en general positiva, cerrando sus...
Resumen: UK PMI 52.8 vs 53.5 exp. La libra cae con soporte de GBPJPY alrededor de 142,20. UK100 se mueve por encima de la...
Resumen: Un comienzo tibio para el último día de operaciones de esta semana en los mercados europeos El PMI final confirma...
Resumen: El informe de empleo de EEUU será el evento principal hoy Más ñectiras de EEUU, incluyendo ISM manufacturero...
DIA DIA no atraviesa su mejor momento en Bolsa, y el grupo considera su punto de inflexión para recuperar el terreno perdido. Dia en su...
Resumen: La Reserva Federal presentó una perspectiva moderada Norges Bank puede aumentar las tasas en la próxima reunión El...
Resumen: US500 cerca del nivel de hace 2 meses después de el tono dovish de la Fed Las acciones en Facebook aumentan despues...
Resumen: El gobierno indio invita al cuerpo legislativo a compartir sus sugerencias en materia de criptomonedas Wikipedia comienz...
¿Qué está pasando en el mercado? Premarket Americano cotiza levemente al alza Tal como lo esperaba el mercado, ayer...
