Telefónica vende sus filiales en centro América a Carlos Slim
Telefónica La operadora española de telecomunicaciones Telefónica ha realizado diversas desinversiones para sanear su...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: EL par USDJPY no logra abrirse paso a través de la zona de resistencia clave. El dólar estadounidense puede estar expuesto...
Resumen: Apertura en rojo para Wall Street a pesar terminar el cierre del gobierno el pasado viernes Las acciones de Caterpillar caen...
Resumen: ¿Qué son las "criptomonedas seguras" y por qué son tan importantes? Varios restaurantes ya aceptan...
Resumen: Los alcistas cochan con la resistencia de la media de 200 sesiones. Potencial alcista después de que el precio dibujara el patrón...
A principios de esta semana se han registrado ventas bastante generalizadas en la libra esterlina, y la libra esterlina ha retrocedido frente a todos sus...
¿Qué está pasando en el mercado? Predominan los números rojos en la renta variable El viernes se puso fin al...
Resumen: Alemania tiene previsto cerrar todas las centrales de carbón en las próximas dos décadas El DAX (DE30 en...
El Banco Central Europeo tuvo su primera reunión del año la semana pasada, y arruinó el humr de los mercados cuando Mario Draghi confirmó...
ENCE La papelera confirma el buen momento en el que se encuentra mostrada en su cuenta de resultados. Tras las primeras sesiones del año...
Resumen: Es probable que Estados Unidos reduzca el número de exenciones de sanciones petroleras de Irán en mayo. La...
Summary: La Universidad de Harvard University, Levi Strauss y New America buscan optimizar las condiciones laborales de sus empleados mediante...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Predominan...
Summary: Volkswagen anuncia una nueva alianza global La compañía se asociará con sus homologos de EE.UU. en...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Alemania puede aumentar el número de subastas de energía eólica El DAX (DE30 en xStation5) rompe por encima...
Ayer fue el día más intenso de la semana en cuanto a publicaciones macroeconómicas. Los inversores tendrán hoy la oportunidad...
BANKINTER Bankinter ha obtenido en el 2018 uno de los mejores resultados con un aumento entorno a más del 6% fijando la cifra...
Resumen: Norges Bank mantiene su compromiso con el plan de elevar las tasas en marzo Los PMI europeos extienden la caída en enero...
Como era de esperar, el BCE no modificó los tipos de interés oficiales durante la reunión de hoy. Sin embargo, los comentarios de...
