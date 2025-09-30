El EURUSD repunta desde su nivel mínimo en 5 semanas.
Resumen: El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés, en l'inea con lo esperado. Draghi se muestra tibio en su discurso. El...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El CBOE (Bolsa de Valores de Chicago) retira su propuesta de ETF sobre Bitcoin La FCA británica ofrece orientación...
¿Qué está pasando en el mercado? Índices Europeos al alza con excepción del FTSE100 Predominan los números...
Resumen: Todos los PMI preliminares europeos de enero se situaron muy por debajo de las expectativas. El euro cae levemente, ya que la demanda...
Resumen: Angela Merkel pidió que se normalice la política monetaria en Davos El rango de trading en DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: El Norges Bank tomará su decisión de tipos por la mañana Los PMIs de EEUU y la zona Euro podrían...
GRIFOLS La compañía española quiere ampliar nuevos productos a su variedad de hemoderivados, y ha puesto el foco en la adquisición...
Resumen: El par ha disminuido significativamente desde el 10 de enero. El cruce EURUSD está probando un importante soporte técnico. El...
Resumen: US500 regresa cerca de los 2650 puntos después de la venta masiva del martes Los mercados de valores han rebotado, pero...
Resumenes del Petróleo, Soja, Cobre, Café: Petróleo: La AIE espera que el crecimiento de la producción de petróleo...
Resumen: Rumanía introduce un gravamen fiscal sobre los beneficios derivados de la inversión en criptomonedas El CEO de Nasdaq: “Las...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: El plan de Alemania de reducir la producción de las centrales de carbón puede provocar un aumento de la volatilidad en...
Resumen: Se espera deterioro en la lectura de ventas minoristas de Canadá El consenso del mercado espera que los datos API muestren...
MELIA HOTELS La firma hotelera, amplia miras en la seguridad y en su imagen corporativa al firmar un acuerdo internacional para aumentar la seguridad...
Resumen: El índice polaco (W20) empezó la semana a la baja. Los datos macroeconómicos en Polonia ya...
Resumen: La decisión del BCE sobre los tipos de interés se tomará el jueves 24 de enero a las 13:45 Primera reunión...
Resumen: NYSE y NASDAQ están listos para abrir después del día festivo US500 vuelve a caer en la apertura cerca...
Resumen: Una plataforma de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur realiza accidentalmente un envío valorado en 5 millones de USD La...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los principales...
