Calendario económico: Interesante final de semana
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de UK permanezcan sin cambios en diciembre Se prevee que los datos de UoM muestren una caída...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Leer más
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
Leer más
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de UK permanezcan sin cambios en diciembre Se prevee que los datos de UoM muestren una caída...
Resumen: El Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, propuso el levantamiento de los aranceles sobre China para impulsar las negociaciones...
Resumen: El parlamento del Reino Unido rechazó mediante votación el acuerdo Brexit. A medida que aumenta...
BANKIA El banco español ha estado bajo estudio por parte de Jefferies, el cual indica que de cara al payout del banco a sus accionistas...
Resumen: Verizon Communications (VZ.US) es la primera compañía en ofrecer productos comerciales 5G LTE sigue siendo el negocio principal...
Resumen: Los mercados estadounidenses se retiran de los niveles de resistencia clave US100 el más bajista en D1, luego US500 y...
Los precios del petróleo están cayendo casi un 2% en el momento de redactar este informe, a pesar de las alentadoras cifras publicadas por...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Mercados...
Resumen: Una compañía con sede en Bielorrusia ofrece activos tokenizados Wordpresslanza una nueva plataforma con herramientas...
Resumen: Jens Weidmann seguirá siendo el jefe del Bundesbank para el segundo mandato El DAX (DE30 en xStation5) mantiene...
Resumen: Por una escasa mayoría, el gobierno de mayo sobrevivió a un voto de censura convocado por el partido laborista Corbyn Jeremy...
Resumen: SARB tomará su priemra decisión de tipos de interés del 2019 durante el día de hoy Al índice...
Resumen: Los índices de Estados Unidos cotizan en el verde antes de la apertura. Estímulo de China y buenos resultados...
IAG El gigante hispano británico de la aviación IAG tras la derrota de Theresa May ha visto con buenos ojos el rebote de su cotización...
Summary: Decentralized applications (dApps), built based on 4 mainstream blockchains, had 1.5 million users in 2018 Ethereum developers postpone...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal como lo esperaba el mercado ayer el parlamento británico rechaza el pre acuerdo que...
Resumen: Mario Draghi se mantiene optimista sobre la economía europea, pero advierte que la desaceleración actual puede ser larga El...
Resumen: Entre los principales eventos sobre la GBP del día de hoy: informe de inflación, testimonio de Carney, y moción...
Resumen: Los índices de Estados Unidos poco cambiaron antes de la campana de apertura. El cierre del gobierno muestra pocas señales...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor