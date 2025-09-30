Calendario económico: Otro día intenso para la libra Británica
Resumen: Entre los principales eventos sobre la GBP del día de hoy: informe de inflación, testimonio de Carney, y moción...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: Los índices de Estados Unidos poco cambiaron antes de la campana de apertura. El cierre del gobierno muestra pocas señales...
Resumen: La entidad bancaria líder en Reino Unido confirma transacciones en divisas por valor total de 250 billones de USD gracias al uso...
SACYR Tras los resultados empresariales del grupo constructor Sacyr, la cifra de negocios se situó en los 887 millones de euros, un 13%...
¿Qué está pasando en el mercado? Bastantes datos y noticias tendremos el día de hoy por lo que se espera bastante volatilidad...
Después de un retraso de más de un mes, hoy es el día en que el acuerdo Brexit de Theresa May será finalmente presentado al...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El Comité de Basilea propone regulaciones más indulgentes para los bancos de lo esperado DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: El parlamento de UK vota hoy por la tarde el acuerdo del Brexit Draghi presentará el Informe Anual 2017 del BCE JPMorgan...
Resumen: Los datos comerciales de China presionan a los índices a la baja. El cierre del gobierno rompe récords. Citigroup es el...
Summary: Federal Reserve Bank of St. Louis publishes a crypto-focused article China’s crypto regulations to come into effect in...
Resumen: El Parlamento del Reino Unido votará sobre el acuerdo Brexit el martes a las 19:00 horas (GMT) 3 escenarios; pases de acuerdo de...
Resumen: DAX (DE30) ha dibujado una estructura de 5 ondas desde su mínimo en 2009. La resistencia de 11.000 puntos aún no se ha perforado. El...
Resumen: El Parlamento del Reino Unido votará sobre el acuerdo Brexit el martes a las 19:00 horas (GMT) El resultado podría tener...
¿Qué está pasando en el mercado? Vuelve la incertidumbre y los números rojos a los mercados financieros, tras los datos...
Acerinox Analizando en profundidad los datos fundamentales de la empresa de acero Acerinox del 3Q del 2018, destaca su incremento notable...
Resumen: La inflación sueca es la lectura más importante para hoy La votación de Brexit tendrá lugar mañana...
Resumen: Las acciones en Europa comienzan la semana con el pie equivocado mientras los inversores asimilan los datos comerciales débiles...
