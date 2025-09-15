Venta masiva de criptomonedas en medio de un presunto hackeo de la Hotwallet de ByBit 🔔💣
El mercado de criptomonedas está experimentando una pérdida de las fuertes ganancias de la primera parte del día, volviendo a una...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
En el último día de negociación de la semana, asistimos a una ola de ventas en el mercado bursátil. Los principales índices...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para febrero: Condiciones actuales de Michigan: real 65,7; pronóstico...
Informe de inflación de la Universidad de Michigan del mes de febrero: Condiciones actuales de Michigan: real 65,7. Pronóstico 68,7....
Estados Unidos - Datos del PMI de febrero: PMI compuesto global del S&P: real 50,4; anterior 52,7; PMI de servicios global del S&P: real...
El índice Hang Seng subió drásticamente hoy, registrando su mayor ganancia en un solo día en los últimos meses, ya que...
El peso mexicano mostró estabilidad en la sesión intradía, con un rango de cotización entre 20.29 y 20.35 por dólar....
El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0,4% frente al dólar estadounidense, cotizando en 947 pesos por dólar...
Los datos del Índice de Gestión de la Producción (PMI) de la eurozona para febrero de 2025 han mostrado un ligero desliz por debajo...
Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto, con una ligera inclinación hacia el terreno positivo. El Dax 40 ha subido aproximadamente...
Las ventas minoristas en el Reino Unido han superado las expectativas en enero de 2025. Según los datos, el volumen de ventas minoristas aumentó...
Los principales datos que se publicarán hoy proporcionarán información sobre la actividad económica en las principales economías,...
Los mercados asiáticos operaron de forma mixta, con un tono cauteloso, ya que las preocupaciones por los aranceles comerciales de Estados...
El S&P 500 cayó un 0,7%, retrocediendo desde su récord histórico, con las acciones del sector minorista y tecnológico...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: 4,63 millones (previsión: 3,200 millones; anterior: 4,070 millones) Inventarios de gasolina...
Las acciones de Walmart cayeron más del 6% después de que el gigante minorista emitiera una previsión de beneficios inferior a la...
Cambio de gas natural según la EIA (pies cúbicos) Actual: -196 mil millones Pronóstico: -193 mil millones Anterior: -100...
