Apertura americana: el Dolar parece ganar a pesar de los pronósticos del IPC
Resumen: USD al alza al inicio de la sesión en Estados Unidos IPC de diciembre Y / Y: + 1.9% como se esperaba USDCAD rebota...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
El dólar estadounidense se mantiene variable en el último día de la semana. Los comentarios de los miembros de la Reserva Federal...
Resumen: Japón puede adoptar ETFs en criptomonedas después de que fracasaran los esfuerzos para implementar contratos de futuros Sólo...
¿Qué está pasando en el mercado? Las bolsas cotizan estables durante la jornada, cayendo levemente en promedio un 0,08%, correcciones...
ENDESA El comportamiento del sector Utility en las primeras semanas del 2019 está liderando los rebotes de la renta variable en Europa, en el...
Resumen: El EURUSD rompió 1,15 por primera vez desde noviembre. Los miembros del FOMC sugieren que los movimientos...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se acaba el tiempo para que Theresa May obtenga el apoyo necesario para Brexit El DAX (DE30 en xStation5) evalúa la marca...
El último día de trading de la semana los inversores obtendrán dos publicaciones importantes de datos. Un paquete de UK, incluyendo...
Resumen: Compromiso de China y los Estados Unidos para continuar las conversaciones comerciales vistas como un signo optimista para la economía...
Resumen: Los mercados de Estados Unidos retroceden tras las recientes ganancias Las solicitudes iniciales de desempleo caen aún...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CADCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
¿Qué está pasando en el mercado? Las bolsas europeas anotan caídas durante la jornada, esto debido a que el optimismo sobre...
Resumen: El índice Bloomberg Galaxy Crypto disminuye más del 7% La Autoridad Bancaria Europea (ABE) aconseja a la Comisión...
Técnicas Reunidas El grupo de ingeniería Técnicas Reunidas anunció en la sesión de ayer a través...
Resumen: El italiano Salvini trata de formar una alianza euroescéptica antes de las elecciones europeas El DAX (DE30...
El calendario económico del jueves parece bastante vacío con tan solo dos lecturas notables programadas. El BCE publicará actas de...
Resumen: Mejora significativa en el sentimiento del mercado. Los rendimientos en los bonos americanos son mucho más altos que hace...
Resumen: Los índices de EE. UU. siguen bien sostenidos cerca de máximos de 3 semanas Bank of America publica la lista de las acciones...
