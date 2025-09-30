¿Cuáles son las acciones estadounidenses más cortas?
Resumen: Los índices de EE. UU. siguen bien sostenidos cerca de máximos de 3 semanas Bank of America publica la lista de las acciones...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
¿Qué está pasando en el mercado? Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza un 0,3% en promedio, esto gracias al aparente positivo...
ALMIRALL La compañía farmacéutica Almirall presentó en la Conferencia de San Francisco sus ingresos para 2018 con...
Resumen: Un alto representante del Banco Central de Ucrania afirma que la vigilancia regulatoria de la ONU dificulta el desarrollo de las monedas...
Esta mañana se han registrado nuevas subidas en los activos de riesgo, mientras que el brent ha alcanzado máximos de las tres últimas...
Resumen: Los legisladores del Reino Unido están preocupados por el escenario Brexit sin acuerdo. El DAX (DE30 en...
Resumen: Las actas del Riksbank y de FOMC se publicarán hoy Se espera que el Banco de Canadá deje los tipos sin cambios El...
Resumen: El GBPUSD ha visto un increíble cambio en los últimos días. El par golpea la fuerte resistencia. Una...
Resumen: Índices estadounidenses en el positivo Informes de nuevas conversaciones en materia comercial entre Estados Unidos y China...
Resumen: El miembro del Consejo de Gobierno del BCE califica a las criptomonedas como "montón de tonterías". Un fundador...
Resumen: El S&P500 (US500) rebota y vuelve a subir al nivel de soporte recientemente roto. El EURUSD mantiene su rango...
MEDIASET La compañía española con el pasado año cargado de volatilidad, las acciones de Mediaset en el Ibex 35 lideran...
Resumen: La producción industrial alemana está muy por debajo de lo esperado en diciembre. La economía alemana podría...
¿Qué está pasando en el mercado? Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza un 0,41% en promedio, a la espera de las noticias...
Resumen: Los paises europeos optan por regulaciones más severas para las empresas de inversión extranjeras DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: No hay grandles lecturas programadas para hoy Los datos de API podrían añadir volatilidad al mercado del petróleo Donald...
¿Qué está pasando en el mercado? Estados Unidos y China comienzan las negociaciones comerciales este 7 y 8 de enero con el objetivo...
Resumen: El cruce EURNZD no logró superar el promedio móvil de 200 sesiones Rebote en los precios de los productos...
Resumen: Investors having their accounts in DX.Exchange, a digital exchange, will be provided with a possibility to trade US stocks when the market...
¿Qué está pasando en el mercado? Las acciones cayeron durante la jornada de ayer jueves en la bolsa de Nueva York, con un descenso...
