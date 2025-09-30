Cellnex rebota en las primeras sesiones del año
Cellnex Cellnex Telecom y Boygues tras la alianza acordada para la construcción de 88 centros estratégicos de telecomunicaciones...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
La tercera y última encuesta del Reino Unido ha reflejado el sentimiento positivo en el sector servicios, con el índice PMI de diciembre...
Resumen: El yen japonés (JPY) frena su arreón alcista de ayer en línea con los comentarios del Ministro de Finanzas La...
Resumen: Los miembros locales del Partido Conservador se oponen al acuerdo Brexit de Theresa May Los alcistas del DAX (DE30 en xStation)...
Resumen : Se espera que la inflación europea desacelere ligeramente Los informes del mercado laboral de Estados Unidos y Canadá...
Resumen: El yen japonés y el franco suizo se consideran activo refugio. El cruce CHFJPY rebotó desde el soporte alrededor cercano...
Resumen: Cambios en los datos de empleo: 271.000 nuevos empleos contra los 179.000 esperados El fuerte impulso en términos de generación...
Resumen: El Estado de Nueva York crea una división especial para divisas digitales El Bitcoin Cash, ya aceptado por más...
¿Qué está pasando en el mercado? Tras el peor diciembre en muchos años, los mercados siguen cotizando a la baja y sobre...
BBVA, LIDERANDO LA BANCA ESPAÑOLA EN EL ARRANQUE DE 2019 Tras un año no muy favorable para la banca española, influenciada...
Resumen: El ministro de Economía alemán es optimista sobre 2019 El DAX (DE30 en xStation5) se esfuerza por alejarse del...
Resumen: Se espera que PMI de construcción en el Reino Unido descienda. El ISM manufacturero de EE. UU prevé un deterioro. El...
Resumen: Muy débil lanzamiento de Manufacturing PMI para Polonia en diciembre. Seguimos experimentando un sentimiento pobre en el...
Resumen: El NZDUSD cae al nivel más bajo de los últimos 2 meses El índice de derivados lácteos GDT sube otro...
Resumen: El mercado de valores de EEUU, claramente bajistas a la apertura de lasesión cash El potente rally alcista de navidad...
Resumen: La startup de criptomonedas Bakkt, una de las ICOs más conocidas, recauda 182 millones de USD ICE’s cryptocurrency trading...
Iberdrola La compañía energética española, Iberdrola, durante la priemra sesión del año ha informado...
Resumen: La implementación de MiFID II podría haber perjudicado la eficiencia de los mercados bursátiles europeos DAX...
Los mercados vuelven a estar en plena actividad después de las vacaciones de Año Nuevo y los inversores recibirán una gran variedad...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Vuelve...
