Calendario económico: los indicadores PMI en el punto de mira.
Los mercados vuelven a estar en plena actividad después de las vacaciones de Año Nuevo y los inversores recibirán una gran variedad...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Vuelve...
Resumen: Las acciones europeas repuntan después de que se observaron ganancias en Asia y los Estados Unidos. El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: La UE e Italia han encontrado una solución a la disputa presupuestaria Las conversaciones comerciales China-Estados Unidos programadas...
En el último día de trading de la semana los inversores obtendrán dos lecturas importantes. La primera se publicará a las 1:00...
Apenas hay lecturas importantes para el período entre Navidad y Año Nuevo. Por otra parte, los datos del mercado inmobiliario estadounidense...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Resumen: Bitmain, uno de los mayores mineros de criptografía, redujo puestos de trabajo debido a la depresión de los precios...
Resumen: La UE otorga una exención única a Francia por déficit presupuestario excesivo El DAX (DE30 en xStation5)...
Normalmente el periodo entre Navidad y Año Nuevo permanece con niveles bajos de trading ya que los traders y las instituciones se toman un descanso...
Resumen: La renta variable de los EE.UU. se disparó a medida que disminuía la preocupación por el potencial despido de Powell Los...
Resumen: Las Bolsas Europeas permanecerán cerradas Wall Street abrira sesión a mediodía. El mercado de divisas...
Resumen: El peso argentino y la lira turca han sido las peores monedas del mundo este año AUD y GBP han sido castigados por las tensiones...
Resumen: El gobierno de EE. UU. cerró la medianoche del viernes debido al punto muerto en el muro fronterizo Donald Trump, reflexiona...
MAPFRE La compañía aseguradora Mapfre, en su última semana del año, analizamos el comportamiento del valor en...
Resumen: El mercado de las Criptomonedas debe seguir siendo el lider de la volatilidad durante las vacaciones. Bitcoin ha rebotado recientemente...
Resumen: ¿Qué mercados están abiertos o cerrados? Datos macroeconómicos importantes hasta el miércoles Esta...
Resumen: Última semana de negociación con dos días festivos por delante 2018 se perfila como uno de los peores años...
Resumen: Los precios del maíz cayeron significativamente. Potencial de recuperación hacia el último...
