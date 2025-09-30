Criptos: La Agencia Tributaria de Reino Unido lanza la hoja de ruta fiscal para criptomonedas
Resumen: La Agencia Tributaria de Reino Unido publica su hoja de ruta en referencia a la tributación de criptomonedas Opera lanza una...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Leer más
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
Leer más
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
Resumen: La Agencia Tributaria de Reino Unido publica su hoja de ruta en referencia a la tributación de criptomonedas Opera lanza una...
Acerinox La compañía de acero, ha anunciado que ha decidio recomprar entorno a un 2% su capital social al igual que aumetnar su dvidnedo...
Resumen: La financiación de capital en Europa se redujo significativamente en 2018 El DAX (DE30 en xStation5) cotiza ligeramente...
Resumen: El informe revisado de PIB del Q3 de UK y EEUU Se ha visto avanzar a las ventas minoristas suecas tras la caída del...
Resumen: Un dólar más débil debería soportar los metales industriales como el cobre y el mineral de hierro. El análisis...
Resumen: Las acciones siguen bajando después de la fuerte reversión del miércoles de la Fed; US500 <2530 La caída...
ENDESA La Utility española, tras un 2018 convulso para la renta variable y en concreto para el selectivo español es importante...
Resumen: Los mercados bursátiles europeos abren en gran medida a la baja tras la subida de tipos entregada por la Fed. El diferencial...
Resumen: Se espera que el Riksbank permanezca en espera, pero apunta a cierta incertidumbre sobre la decisión El Banco de...
Resumen: La declaración de la Fed podría ser moderada. El mínimo de febrero parece ser un fuerte apoyo. Trade:...
Resumen: Inventarios semanales de petróleo: -0.5M vs -2.7M exp La lectura más alta en 3 semanas pero por debajo del API de la noche...
Resumen: Las China’s Internet Court in Hangzhou uses blockchain against plagiarism French Parliament rejects crypto tax changes Cryptocurrency...
Bitcoin price is soaring this week after seeing multi-month lows during the weekend. The bounce seems to be mostly technical – after breaking the...
APPLUS La empresa española APPLUS líder mundial en el sector de la inspección, ensayos y la certificación, fue creada el...
¿Qué está pasando en el mercado? Los principales índices a nivel global cotizan con leve sesgo alcista, tras la reunión...
Resumen: Insee y el Banco de Francia ven cómo el crecimiento francés se reduce a la mitad en el cuarto trimestre gracias a las protestas...
Resumen: Esta noche la FOMC toma su decisión de tipos de interés Se espera volatilidad durante la conferencia de prensa...
Resumen: Los precios del oro suben apoyados por caídas en el mercado de valores. Se espera que la Fed con un...
Resumen: Índices de Estados Unidos en verde por delante de Wall St abierto. US100 el mayor ganador de la sesión. El mercado busca...
Summary: South Korean government tests blockchain in shipping Japanese regulator releases draft of crypto framework Bitcoin (BITCOIN on xStation5)...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor