Oportunidad: DAX
Resumen: El DE30 regresó al soporte anterior de 11000 puntos. El índice alemán no logró frenar el retroceso...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: Peticiones de desempleo iniciales en EE. UU.: 206k vs 226k exp La métrica cae cerca de su nivel más bajo registrado El...
Resumen: Chevron anunció el presupuesto del próximo año para proyectos de capital La empresa aumentará el presupuesto...
¿Qué está pasando en el mercado? Predomina el optimismo en el mercado y con esto los números verdes en los principales índices...
Summary: Allianz GI CEO: Cryptocurrencies should be outlawed “What is Bitcoin?” among top Google questions in 2018 Dash...
CIE AUTOMOTIVE La compañía española tras la fuerte corrección sufrida tras el verano por las fuertes caidas del sector autmovilistico,...
Resumen: La Cumbre de la UE comienza hoy, el Brexit entre los temas de la agenda. El DAX (DE30 en xStation5) pierde el soporte de los...
Resumen: Se espera que el SNB permanezca a la espera y deje las tasas sin cambios El BCE y Norges Bank podrían dar pistas sobre...
Summary: Orr says that RBNZ is still under resourced “When the NZ dollar falls, we make money” Important resistance zone near 0,6900 There...
Bloomberg acaba de informar que el gobierno italiano está dispuesto a proponer un objetivo de déficit presupuestario del 2% a la...
Summary: CFTC wants to know more about Ethereum UAE and Saudi Arabia to launch cross-border cryptocurrency Cryptocurrency market...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Vuelve...
ACCIONA La constructora española y empresa renovable en lo que llevamos de año acumula una revalorización entorno al 22,5%, lo...
Resumen: Voto de no confianza al que se enfrenta Theresa May se celebrará hoy. DAX (DE30 en xStation5) se aleja de las cercanías...
Resumen: Los datos de inflación de Suecia se publicarán por la mañana Se espera que los datos IPC de EEUU muestren...
Resumen: Los participantes del mercado no ven ninguna posibilidad de tasas más altas en Australia el próximo año. El...
Resumen: Los índices de Estados Unidos subiendo firmemente antes de abrir el contado Trump insinúa un avance en las conversaciones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Rebotes...
Resumen: UNICEF invierte 100.000 USD en 6 startups de blockchain El Director Adjunto del Banco Central de China (PBoC) PBoC Deputy Governor...
DIA vs ENCE DIA tras la brusca volatilidad vivida este año en el valo, cambios en su cupula directiva para reflotar su negocio, el...
