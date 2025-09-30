4 opciones para evitar el "Hard Brexit" o Brexit duro
Ayer le informabamos de la posibilidad de un incremento en la volatilidad de la libre esterlina con motivo de la votación para la salida de Reino...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: Theresa May se reunirá hoy con la canciller alemana y el primer ministro holandés El DAX (DE30 en xStation5) permanece...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente...
Resumen: ¿Logrará el mercado laboral de UK ayudar a la recuperación de la libra? Los mercados experan que los datos...
Las reuniones del BCE y del Riksbank serán claves para el par. El cruce EURSEK prueba el límite superior en un canal descendente Punto...
Resumen: US500 rompe por debajo de los mínimos de octubre El mercado parecía haber aumentado antes, pero las ventas mantienen...
Bank of America Merill Lynch ha emitido una recomendación para el par de divisas EURJPY. El banco recomienda tomar una posición pendiente...
Resumen: Abu Dhabi National Oil Company e IBM prueban un sistema de blockchain en toda la cadena de valor Los desarrolladores del núcleo...
IAG La aerolínea IAG se enfrenta a una semana crucial, por un lado hay un principio de acuerdo para reducir la producción del...
Le recordamos que mañana 11 de diciembre de 2018 el Parlamento del Reino Unido votará el proyecto de ley de retirada de la UE. Este...
Resumen: El aliado de Merkel gana el voto de liderazgo de la CDU El DAX (DE30 en xStation5) abre una nueva semana de operaciones a la...
Resumen: Por la mañana se publicarán datos de producción de UK El martes tendrá lugar el crucial voto...
En los últimos minutos, Irán ha aceptado el acuerdo de la OPEP y ha sido eximido de los recortes. La reducción total de la OPEP será...
Resumen: Mastercard rellena otra solicitud de patente relacionada con la criptografía La SEC de EE.UU. pospone la decisión sobre...
¿Qué está pasando en el mercado? Índices mixtos a nivel global sin grandes variaciones tras las fuertes caídas de...
Las bolasa a nivel mundial han experimentado un considerable rebote esta mañana, con una subida del FTSE de más de 100 puntos, ya que...
MEDIASET Aumenta cuota en el mercado publicitario hasta septiembre y se sitúa en el 43.8%. El EBITDA +12.3% en el tercer trimestre y el margen...
Resumen: CDU elegirá nuevo lider por la tarde DAX (DE30 en xStation5) intenta volver a subir por encima de la zona de 11000...
Resumen: Se espera que el informe de la NFP muestre crecimiento salarial. El sólido informe sobre el mercado laboral de Canadá podría...
Resumen: La renta variable de EE.UU. se da la vuelta cuando la tregua comercial se pospuso. US2000 detiene sus caídas en soportes relevantes. Oportunidad...
