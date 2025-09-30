Informe Diario de Mercado
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El cruce USDTRY rebotó desde 200SMA y el 50% de retroceso de fibo. La situación macroeconómica...
Un ritmo de caída de los precios del petróleo en las últimas siete semanas solo podría ser igualado por el baño de sangre...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente corta...
TELEFONICA Destacamos el análisis técnico de Telefónica tras la publicación de su análisis fundamental de ayer, la...
Summary: US Department of Homeland Security wants to track Monero and Zcash transactions International cooperation is necessary to root out ICO...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente larga...
Resumen: El voto de liderazgo de la CDU tendrá lugar el viernes. El DAX (DE30 en xStation5) pinta otro mínimo ascendente Los...
Resumen: Se prevee que el PMI de servicios de UK suba ligeramente en noviembre Se espera que el Banco de Canadá permanezcan en...
Resumen: Las tensiones comerciales no han concluido. Tasas más bajas podrían un efecto positivo para la renta variable. Trade:...
Resumen: El oro sube máximos mensuales Movimiento de vuelta en la zona de resistencia anterior Tanto el oro como la plata han ganado...
Resumen: Cruce de la muerte vista en US500 (50 SMA <SMA de 200 días) Sin embargo, los últimos 3 "cruces de la muerte"...
TELEFONICA Telefónica ha dado un cambio en su organización en este 2018 con 02 y con las desinversiones realizadas. Ha decidido que...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar una posición pendiente...
UOB ha emitido una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente larga en el par...
Summary: Fidelity may add other cryptocurrencies to its crypto trading and custody services Thailand tests blockchain to prevent tax frauds Ethereum...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar una posición pendiente...
Resumen: La UE dijo estar considerando un impuesto del 3% sobre los ingresos de publicidad online El DAX (DE30 en xStation5) se extiende...
