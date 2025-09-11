Se reduce el crecimiento de Suiza
El crecimiento del PIB interanual suizo es del 1,2% frente al 1,3% previsto y el 2% anterior. Por tanto, el crecimiento del PIB de la economía...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Nvidia presentó ayer un nuevo informe de resultados que demuestra que la demanda de inteligencia artificial sigue creciendo, impulsando el negocio...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) cayeron cerca de un 2,4% en el after-hours de Wall Street luego de la publicación de resultados trimestrales que...
El peso mexicano cotiza estable frente al dólar, con una leve depreciación de 0.1% intradía, en un rango de 18.66–18.79 pesos...
Estados Unidos y NVIDIA Antes de la publicación de los resultados de NVIDIA, los futuros del S&P 500 suben ligeramente alrededor...
Futuros, ponderación y nivel récord Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia,...
Publicación y volatilidad esperada Hoy, después del cierre del mercado, Nvidia (NVDA.US) publicará sus resultados financieros....
Dólar gana terreno frente al peso colombiano en jornada marcada por tensiones externas El dólar en Colombia inició la jornada del...
El gigante tecnológico californiano ha atravesado en los últimos años una etapa particularmente desafiante, con fuertes fluctuaciones...
Datos clave: Inventarios de crudo: -2,4 millones de barriles (previsión: -2,0 millones; previo: -6,0 millones). Gasolina: -1,2...
Dólar en Chile abre al alza apoyado por la fortaleza externa y debilidad del cobre El dólar en Chile inició la jornada con avances,...
Royal Bank of Canada (RY:US) El Royal Bank of Canada presentó un sólido tercer trimestre fiscal de 2025, superando ampliamente las expectativas...
Nvidia marca el pulso del Nasdaq 100 en un mercado en vilo Cautela en Wall Street antes del informe de Nvidia El miércoles, las operaciones...
Bank of America emitió una recomendación para el par de divisas AUD/NZD. Bank of America recomienda tomar una posición larga...
Porsche AG (P911.DE) ha comenzado la búsqueda de un nuevo CEO para reemplazar a Oliver Blume, respondiendo a la creciente presión de los...
El optimismo en torno al sector tecnológico y la distensión comercial con Estados Unidos han sido un catalizador alcista para los índices...
Los índices europeos continúan con la caída de ayer ante la preocupación por la política y el presupuesto franceses....
