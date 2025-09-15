El Hang Seng sube más del 3% liderado por las acciones tecnológicas
Los mercados asiáticos operaron de forma mixta, con un tono cauteloso, ya que las preocupaciones por los aranceles comerciales de Estados...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El S&P 500 cayó un 0,7%, retrocediendo desde su récord histórico, con las acciones del sector minorista y tecnológico...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: 4,63 millones (previsión: 3,200 millones; anterior: 4,070 millones) Inventarios de gasolina...
Las acciones de Walmart cayeron más del 6% después de que el gigante minorista emitiera una previsión de beneficios inferior a la...
Cambio de gas natural según la EIA (pies cúbicos) Actual: -196 mil millones Pronóstico: -193 mil millones Anterior: -100...
Las acciones de Walmart caen un 6% después de una decepcionante previsión para 2026 a pesar del fuerte crecimiento del comercio electrónico,...
Las acciones de Constellation Brands (STZ.US) subieron un 6,5% luego de que Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, revelara una inversión...
Después de meses donde la tecnología y la inteligencia artificial marcaron los mercados bursátiles, los inversores no han querido...
Estados Unidos - Datos de empleo de febrero: Solicitudes de subsidio de desempleo promedio de 4 semanas: real 215,25 mil; anterior 216,25 mil; Solicitudes...
El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0,4% frente al dólar, cotizando en 947 pesos por dólar en la apertura....
Las ventas minoristas en México registraron una caída del 0,2% interanual en diciembre de 2024, lo que marcó el octavo mes consecutivo...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros de EE.UU. retroceden tras la publicación de las actas de la Fed,...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Al inicio de la sesión del jueves, la atención de los inversionistas está centrada en el yen japonés, que se está apreciando...
Los índices europeos en su mayoría se recuperan tras la ola de ventas de ayer provocada por un repentino deterioro de las relaciones diplomáticas...
En estos momentos, los contratos de futuros basados en los índices bursátiles europeos indican que la sesión del jueves comenzará...
El IPP alemán en enero no cumple con las expectativas y se sitúa por debajo de lo esperado. Datos débiles para el euro, que indican...
Hoy el yen japonés se aprecia notablemente y está rompiendo un importante punto de soporte, lo que puede indicar una ruptura de la tendencia...
Los inversionistas en Wall Street están operando con notable cautela, sin verse afectados por la publicación de las actas de la Fed. El S&P...
