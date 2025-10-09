Apertura Europea : los fabricantes de automóviles alemanes bajo presión una vez más
Resumen: La UE dijo estar considerando un impuesto del 3% sobre los ingresos de publicidad online El DAX (DE30 en xStation5) se extiende...
China está imponiendo restricciones drásticas a la exportación de tierras raras, lo que marca una nueva escalada en su guerra comercial con Estados Unidos. Las nuevas regulaciones, vigentes desde el 1 de diciembre, exigen licencias de exportación incluso para productos que...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...
Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción de UK caiga en noviembre El inventario de petróleo de API se estima que produzca...
Markets react positively to G20 summit Reaction on bonds muted, more can be “in store” “Dovish hike” outcome of the December...
Resumen: Índices de Estados Unidos muestran una subida con fortaleza US500 vuelve cerca de los 2814-2824 puntos (región de resistencia) Ha...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga en el...
Lingotes Especiales Tras la reunión del G20 celebrada en Argentina durante el fin de semana EE.UU y China acordaron una tregua arancelaria...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Summary: Huawei Cloud launches its blockchain-based service for users around the world G20 countries sign a declaration to regulate cryptocurrencies Bitcoin...
Resumen: Los EE.UU. y China acuerdan posponer la imposición de aranceles más altos al menos durante un tiempo. Rusia y la OPEP sugirieren que...
Resumen: Las acciones europeas se recuperan tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El DAX (DE30 en xStation5) abre con...
Resumen: La reunión de la OPEC y el informe de NFP (nóminas no-agricolas) en el punto de mira esta semana Hoy se publica...
Thomson Reuters IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga...
Summary: UAE Govt. to strengthen its position in blockchain and artificial intelligence Oil giants’ blockchain trading platform already launched Major...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Las...
GAS NATURAL Gas Natural tras alcanzar los máximos anuales en octubre, el valor ha entrado en un canal bajista de corto plazo tras el...
Resumen: Las acciones europeas tienen un rendimiento inferior al comienzo de la sesión de negociación final de la semana El...
Resumen: DAX (DE30) El índice alemán sufre tras las palabras de Donald Trump, que amenazó con imponer nuevas tarifas a automóviles....
Resumen: El IPC de inflacción se espera que se reduzca en noviembre Los economistas apuntan a un crecimiento más débil...
Resumen: El real brasileño ha caído mucho debido a los precios de las materias primas y al movimiento inesperado del presidente...
