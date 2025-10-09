Análisis Técnico USDCLP
A esta hora el USDCLP cotiza en las inmediaciones de los 669.5 Pesos por Dólar. Los comentarios que hacía ayer el Presidente...
China está imponiendo restricciones drásticas a la exportación de tierras raras, lo que marca una nueva escalada en su guerra comercial con Estados Unidos. Las nuevas regulaciones, vigentes desde el 1 de diciembre, exigen licencias de exportación incluso para productos que...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...
Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...
La cumbre del G20 podría ser el evento más importante en lo que resta del año. Se espera que termine con una reunión de Trump-Xi...
HORARIO GMT-4CALENDARIOESPERADO10:00IPC Alemania Nov Anual2.4%10:30Nuevas peticiones de subsidio por desempleo221K10:30PCE Deflactor2.1%11:00Soportes...
INDITEX Inditex acumula una subida en una semana y media de un 11% principalmente potenciado por un incremento de las ventas en un rally de...
Summary: Amazon introduces service to help customers with blockchain networks South Korea will conduct blockchain-based voting trial next...
Resumen: Se espera que la inflación de Alemania y los EEUU sea unconductor para el EURUSD Las actas del FOMC podrían ofrecer...
Resumen: Jerome Powell sugiere implícitamente que la Fed podría estar cerca de la tasa neutral El Banco de Inglaterra presenta...
Resumen: El W20 rompe la SMA200 en el gráfico diario. La posible desaceleración de las alzas en las tasas...
Resumen: Verde para los índices de Estados Unidos PIB de Estados Unidos en línea con las previsiones del 3,5%. El presidente de...
En el resumen de materias primasde esta semana, presentamos 3 activos que parecen interesantes y/o han tenido algunos movimientos de precios importantes:...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
RED ELECTRICA La compañía eléctrica se encuentra ante la dura decisión del CNMC (Comisión Nacional Mercado...
Resumen: Una de las entidades bancarias principales de Nigeria amenaza con cerrar un elevado número de cuentas ligadas a criptomonedas China...
Resumen: Las naciones europeas clave se muestran reacias a endurecer las sanciones contra Rusia El DAX (DE30 en xStation5) puede cerrar...
Resumen: El BOE publicará resultados de test de estrés del Brexit por la tarde La revisión del PIB de EEUU podría...
Resumen: El cruce USDTRY continúa moviéndose a la baja. La calma que rodea a la economía turca podría...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo por la guerra comercial de nuevo Apple cae mientras Trump amenaza con una tarifa...
Las principales plazas s como el S&P500 (US500) y el DAX alemán (DE30) cotizan con pérdidas a lo largo de lo que llevamos...
ArcelorMittal El grupo siderúrgico más grande del mundo, ArcelorMittal, afronta una semana clave en relación a la incertidumbre...
Summary: A number of BTC transactions keeps growing despite a heavy sell-off in the price Sweden hopes to lure crypto miners based in...
